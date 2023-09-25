В Україні вперше провели кільцювання рожевих фламінго

На Одещині в нацпарку "Тузлівські лимани" вперше в Україні провели кільцювання рожевих фламінго, повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
18 пташенят отримали "українське громадянство" у вигляді жовтих кілець з номерами UA01-UA18.
Кільцювання – це метод дослідження диких птахів за допомогою прикріплення індивідуальної кільцеподібної мітки до ніг або крил. Це необхідно для вивчення міграції, тривалості життя, смертності тощо.
Як розповіли у парку "Тузлівські лимани", це перший випадок, коли рожеві фламінго прожили в Україні з весни до осені й привели малят.
Уперше ці птахи намагайся оселитися в Україні у 2017 році. Тоді фламінго обрали озеро Чурюк, що на Херсонщині. Вони вивели всього трьох пташенят, доля яких невідома.
У квітні 2023 року на території "Тузлівських лиманів" з’явилися 570 дорослих птахів.
"Орнітологи відстежили шляхи міграції однієї такої красуні, зафіксованої на Тузлівських лиманах за кільцем, і виявили цікаві факти. Окільцьована вона була 22 роки тому в Іспанії й після цього періодично змінювала місця гніздування, переїжджаючи між Іспанією, Францією і Туреччиною", – розповіли у громадській організації "Зелений лист".
Вже у травні фламінго обрали собі місце для гніздування – узбережжя лиману Бурнас, що біля села Базар'янка.
Однак це місце виявилося невдалим через постійну присутність дітей, браконьєрів та собак. Тому фламінго покинули усі 270 гнізд.
"Але ми вірили, що вони обов'язково знайдуть інше місце в нацпарку і виведуть пташенят у цьому році. Так і сталося. В кінці червня 2023 року вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку – на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей", – розповіли у нацпарку.
Усього народилося 192 пташенята. Наразі їхній вік – від 40 до 55 днів.
"Вченим хотілося окільцювати якомога більше пташенят. Місцеві браконьєри (яких чомусь не помічає ТРО) мало не зірвали всі плани. Стрілянина розполохала колонію і дорослі особини відвели пташенят від гніздування за три кілометри, на протилежний берег до піщаного пересипу з боку моря", – зауважили у "Зеленому листі".
Вченим вдалося закільцювати 18 пташенят – це 9% від усього приплоду.
"Працівники нацпарку погнали пташенят на байдарках. Можливо, така методика використовувалася вперше. Гнали у звичайнісіньку розташовану на березі пастку, споруджену з агроволокна, розтягнутого на кілках, з двома напрямними крилами з сітки, також розтягнутої на кілках", – описали процес у громадській організації.
Вчені зважили пташенят, заміряли низку параметрів, узяли проби на паразитів, окільцювали й відпустили. Середня вага малюків становила 2,4 кілограма.
Нагадаємо, раніше у "Тузлівських лиманах" зафіксували самця рідкісного птаха з кільцями на ніжках.
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