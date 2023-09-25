В Україні вперше провели кільцювання рожевих фламінго

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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25 вересня 2023

На Одещині в нацпарку "Тузлівські лимани" вперше в Україні провели кільцювання рожевих фламінго, повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

18 пташенят отримали "українське громадянство" у вигляді жовтих кілець з номерами UA01-UA18.

Кільцювання – це метод дослідження диких птахів за допомогою прикріплення індивідуальної кільцеподібної мітки до ніг або крил. Це необхідно для вивчення міграції, тривалості життя, смертності тощо. 

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Як розповіли у парку "Тузлівські лимани", це перший випадок, коли рожеві фламінго прожили в Україні з весни до осені й привели малят. 

Пташенята рожевого фламінго. Фото: ГО "Зелений лист"
Пташенята рожевого фламінго. Фото: ГО "Зелений лист"

Уперше ці птахи намагайся оселитися в Україні у 2017 році. Тоді фламінго обрали озеро Чурюк, що на Херсонщині. Вони вивели всього трьох  пташенят, доля яких невідома. 

У квітні 2023 року на території "Тузлівських лиманів" з’явилися 570 дорослих птахів. 

"Орнітологи відстежили шляхи міграції однієї такої красуні, зафіксованої на Тузлівських лиманах за кільцем, і виявили цікаві факти. Окільцьована вона була 22 роки тому в Іспанії й після цього періодично змінювала місця гніздування, переїжджаючи між Іспанією, Францією і Туреччиною",розповіли у громадській організації "Зелений лист". 

Вже у травні фламінго обрали собі місце для гніздування – узбережжя лиману Бурнас, що біля села Базар'янка.

Однак це місце виявилося невдалим через постійну присутність дітей, браконьєрів та собак. Тому фламінго покинули усі 270 гнізд. 

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"Але ми вірили, що вони обов'язково знайдуть інше місце в нацпарку і виведуть пташенят у цьому році. Так і сталося. В кінці червня 2023 року вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку – на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей", – розповіли у нацпарку.  

Усього народилося 192 пташенята. Наразі їхній вік – від 40 до 55 днів. 

"Вченим хотілося окільцювати якомога більше пташенят. Місцеві браконьєри (яких чомусь не помічає ТРО) мало не зірвали всі плани. Стрілянина розполохала колонію і дорослі особини відвели пташенят від гніздування за три кілометри, на протилежний берег до піщаного пересипу з боку моря", – зауважили у "Зеленому листі".

Кільцювання пташенят. Фото: ГО "зелений лист"
Процес лову пташенят. Фото: ГО "Зелений лист"
Процес лову пташенят. Фото: ГО "Зелений лист"

Вченим вдалося закільцювати 18 пташенят – це 9% від усього приплоду.

"Працівники нацпарку погнали пташенят на байдарках. Можливо, така методика використовувалася вперше. Гнали у звичайнісіньку розташовану на березі пастку, споруджену з агроволокна, розтягнутого на кілках, з двома напрямними крилами з сітки, також розтягнутої на кілках", – описали процес у громадській організації.

Вчені зважили пташенят, заміряли низку параметрів, узяли проби на паразитів, окільцювали й відпустили. Середня вага малюків становила 2,4 кілограма. 

Нагадаємо, раніше у "Тузлівських лиманах" зафіксували самця рідкісного птаха з кільцями на ніжках. 

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