У "Тузлівських лиманах" зафіксували самця рідкісного птаха з кільцями на ніжках. ФОТО

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області на лимані Шагани співробітники помітили самця рідкісного птаха – пісочника морського або його ще називають зуйок.

На його ніжках були кільця, повідомляють в заповіднику.

Вид птаха "пісочник морський" включений до Червоної книги України й має статус "вразливий".

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У нацпарку розповіли, що кільця, які помітили на лапках пернатого – це своєрідний паспорт тварини, адже на них, зокрема, записано вік й маршрут птаха.

Пісочник морський. Фото: Олександр Бронсков

"Кільцювання птахів – це один із методів вивчення біології диких пернатих, термінів та маршрутів їх перельоту тощо. На лапці закріплюють марковане кільце, на якому зазначають номер, країну, установу тощо. Кільцювання дозволяє отримати більш точну інформацію про вік й походження тварини", – пояснюють у нацпарку.

За допомогою кілець орнітологам вдалося з’ясувати життєвий шлях птаха, який завітав до "Тузлівських лиманів".

Як з’ясувалося, птаха "окільцювали", коли він був пташеням 17 червня 2006 року у верхів’ях лиману Куяльник на Одещині.

У 2007 році він вперше гніздився, а у 2009 році – був повторно обкільцьований, але вже кольоровими кільцями.

Протягом 2009-2019 років пісочник не покидав низин Куяльника, де ще кілька разів гніздився. Нині його зафіксували на Шаганах.

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"17-річний птах – справжній довгожитель. Старший за нього лише один зуйок-пісочник, якому 18 років", – додають у нацпарку.

Раніше ми повідомляли, що у нацпарк "Тузлівські лимани" на Одещині прилетіли рожеві фламінго та червонокнижні тропічні птахи.