На Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві школярки

Поліцейські у П'ятихатках на Дніпропетровщині затримали 46-річного чоловіка, якого підозрювали у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини.

На пошук злочинця витратили понад 2 тижні, повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області.

Злочин було скоєно близько опівночі 4 вересня. До правоохоронців звернулась мати дівчини-підлітка, коли втратила зв'язок із донькою.

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До пошуків залучили весь особовий склад. Однак, її знайшли мертвою.

Скриншот з відео

Тіло дитини з ознаками зґвалтування та насильницької смерті виявили близько 3 години ночі в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній.

"Від моменту злочину правоохоронці відпрацювали територію міста, опитали майже всіх жителів, вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб.

Поліцейські були максимально націлені на розкриття особливо тяжкого злочину та відпрацювали усі можливі версії, аби підтвердити чи спростувати кожну", – додали у пресслужбі.

23 вересня, після слідчих та розшукових заходів, правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Його затримали за результатами слідчих дій та експертизи ДНК.

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В коментарі для "УП.Життя" в Нацполіції Дніпропетровської області розповіли, що підозрюваний раніше був судимий за крадіжку. Під час затримання в П'ятихатках він не чинив опору та зізнався у скоєнні злочину.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що фігурант – батько 5-х дітей. Наймолодшій дитині – 5 років. Найстарша донька – одноліток загиблої дівчини.

Клименко також повідомив, що після скоєння злочину чоловік намагався сховатися навіть за кордоном у дружини, сподіваючись, що з часом інтенсивність пошуків знизиться.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.