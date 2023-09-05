На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички

В Одеській області у справі про зґвалтування 10-річної дівчини затримали її 30-річного родича.
Ймовірно, інцидент трапився у чоловіка вдома куди він запросив дівчинку, повідомляють в поліції області.
До правоохоронців ввечері 4 вересня звернулася мати дитини. У поліції попередньо встановили причетність до злочину родича сім’ї.
"Попередньо встановлено, що чоловік запросив до себе у гості дівчинку, пообіцявши їй подарувати мобільний телефон і рюкзак. А коли вона прийшла до його будинку, зґвалтував її", – повідомляють в поліції.
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За фактом зґвалтування розпочатого кримінального провадження (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу). Санкція передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
З дитиною працює психолог.
У коментарі УП. Життя речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська розповіла, що чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочину, він перебуває під вартою.
"Чоловік раніше проблем із законом не мав", – додала Гордієвська.
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті поліція затримала 29-річного чоловіка, який посеред вулиці оголив свої геніталії перед 9-річною дівчинкою.
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