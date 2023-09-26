Тіні та рум’яна в устричних мушлях: археологи знайшли давньоримську косметику. ФОТО

У Туреччині знайшли давньоримську косметику, зокрема тіні для повік та рум’яна, а також різні види аксесуарів для волосся і ювелірних прикрас.

Археологи виявили пігменти для макіяжу в 10 різних відтінках, але червоний і рожевий кольори переважали.

2000-річні артефакти знайшли під час розкопок у давньоримському місті Айзаной в турецькій провінції Кютахья, повідомляє Anadolu та Arkeonews.

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Айзаной – одне з найвизначніших міст римського періоду з храмом Зевса, комплексом стадіону-театру та критим ринком, на якому, зокрема, продавалась косметика в устричних мушлях.

Фото: AA

Розкопки проводилися у співпраці з губернаторством Кютахья та університетом Думлупинар на схід від храму Зевса, сказав завідувач кафедри археології Гьохан Кошкун.

Дослідник розповів, що команда виявила залишки магазину косметики та ювелірних виробів під час розкопок на ринку стародавнього міста.

Археологи знайшли тіні для повік та рум’яна, різні види аксесуарів для волосся і ювелірних прикрас

"Ми з'ясували, що в магазині продавалися парфуми, ювелірні вироби та косметика.

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Ми знаємо, що стародавні римляни зберігали свої тіні і рум'яна в устричних раковинах, і ми знайшли численні устричні раковини в магазинах, в яких ми проводили розкопки", – сказав Кошкун.

Під час розкопок команда помітила різноманітні написи, які дають уявлення про заснування та функціонування старовинних крамниць.

2000-річні артефакти знайшли під час розкопок у давньоримському місті Айзаной

Нагадаємо, античне місто Айзаной розташоване у внутрішньому регіоні Західної Анатолії, за 48 км на південний захід від провінції Кютахья, в межах району Чавдархісар.

Місто було повторно відкрите європейськими мандрівниками у 1824 році, а наукові розкопки почались у 1926 році.