В Італії вчені знайшли вишуканий скляний посуд на затонулому кораблі. ВІДЕО

Італійські підводні археологи знайшли вишуканий скляний посуд під час дослідження затонулого корабля Capo Corso 2, який датується кінцем I – початком II століття нашої ери.

"Капо Корсо 2" вперше виявили у 2012 році на глибині близько 350 метрів між островом Капо Корсо та Капрая, повідомляє Heritage Daily.

За попередніми даними, корабель затонув, перевозячи вантаж, що складався переважно з необробленого скла та столових приборів.

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Тепер вчені виявили різні скляні предмети, зокрема скляні пляшки, вишукані чашки і миски, два бронзові тази та декілька амфор.

Італійсько-французька місія вперше провела фотограмметричну зйомку затонулого корабля.

На основі отриманих даних дослідники розгорнули дистанційно-керований підводний апарат (ROV) під назвою Arthur.

Arthur може занурюватися на глибину до 2500 метрів, знімати відео високої чіткості, вентилювати або вакуумувати відкладення, а також піднімати артефакти на місці за допомогою спеціально встановлених "кігтів"

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"Усі археологічні матеріали будуть перевезені до лабораторії Національного управління в Таранто для наукового аналізу, визначення ступеня біологічної деградації та реставрації", – кажуть у Національному управління з питань підводної культурної спадщини.

Група науковців сподівається, що подальше вивчення об'єктів дасть більше інформацію про корабель і маршрут, який він пройшов у своїй останній подорожі.

За попередніми даними, судно могло прибути з порту на Близькому Сході, можливо, з Лівану або Сирії.

Нагадаємо, раніше біля Філіппін знайшли затонулий корабель часів Другої світової війни, який перевозив полонених.

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