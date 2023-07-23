В Італії вчені знайшли вишуканий скляний посуд на затонулому кораблі. ВІДЕО

Італійські підводні археологи знайшли вишуканий скляний посуд під час дослідження затонулого корабля Capo Corso 2, який датується кінцем I – початком II століття нашої ери.
"Капо Корсо 2" вперше виявили у 2012 році на глибині близько 350 метрів між островом Капо Корсо та Капрая, повідомляє Heritage Daily.
За попередніми даними, корабель затонув, перевозячи вантаж, що складався переважно з необробленого скла та столових приборів.
Тепер вчені виявили різні скляні предмети, зокрема скляні пляшки, вишукані чашки і миски, два бронзові тази та декілька амфор.
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|Фото: National Superintendency for Underwater Cultural Heritage
Італійсько-французька місія вперше провела фотограмметричну зйомку затонулого корабля.
На основі отриманих даних дослідники розгорнули дистанційно-керований підводний апарат (ROV) під назвою Arthur.
Arthur може занурюватися на глибину до 2500 метрів, знімати відео високої чіткості, вентилювати або вакуумувати відкладення, а також піднімати артефакти на місці за допомогою спеціально встановлених "кігтів"
"Усі археологічні матеріали будуть перевезені до лабораторії Національного управління в Таранто для наукового аналізу, визначення ступеня біологічної деградації та реставрації", – кажуть у Національному управління з питань підводної культурної спадщини.
Група науковців сподівається, що подальше вивчення об'єктів дасть більше інформацію про корабель і маршрут, який він пройшов у своїй останній подорожі.
За попередніми даними, судно могло прибути з порту на Близькому Сході, можливо, з Лівану або Сирії.
Нагадаємо, раніше біля Філіппін знайшли затонулий корабель часів Другої світової війни, який перевозив полонених.
А ще на Полтавщині бабаки викопали кераміку VII століття до нашої ери.
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