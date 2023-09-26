В Україні скасоване ДПА, але деякі 4-ті класи пройдуть тестування в рамках експерименту: деталі

Державна підсумкова атестація скасована, але в Україні планують провести еспериментальне ДПА для шкіл, які погодяться.

У 2024 році атестацію у 9-х та 11-х класах ще не проводитимуть, водночас Український центр оцінювання якості освіти планує зробити пілотне ДПА у деяких 4-х класах.

Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час пресконференції у "Медіацентр Україна – Укрінформ", а також міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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"Важливо, що це жодним чином не впливатиме на подальше навчання учнівства. Атестація потрібна для моніторингу якості освіти та у разі потреби – коригування освітньої політики", – написав Лісовий.

Що це за експеримент?

Фото: ALesik /Depositphotos

Упродовж багатьох років ДПА для здобувачів початкової базової освіти проводилася в школах за інструментами, що розроблялися самими закладами освіти. У Центрі оцінювання хочуть стандартизувати формат.

"З наступного року ми хочемо провести маленький експеримент, пілотування, всього буде не більше ніж 2 тисячі учасників. Це будуть ті заклади, які готові, які хотітимуть з нами співпрацювати.

Ми запропонуємо учням шкіл, які братимуть участь в експерименті, розроблені нами матеріали, завдання і окремі рекомендації для вчителів, які проходить ДПА з української мови, читання і математики", – каже Вакуленко.

Потім УЦОЯО збере інформацію про те, наскільки комфортно було вчителям, які виникали труднощі під час ДПА.

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Директорка УЦОЯО наголошує: йдеться про те, щоб стандартизувати зміст і процедури проведення оцінювання.

"Ця інформація дозволить нам зробити крок до запровадження стандартизованої ДПА для здобувачів початкової освіти. Одразу зауважу, що про жодний формат ЗНО для учнів початкової школи не йдеться. В жодному разі не йдеться про те, що у нас будуть інструктори в закладах освіти, якийсь нагляд.

Ми говоримо про те, щоб надати закладам освіти однакові інструменти і однаковий спосіб аналізувати інформацію за отриманими результатами", – каже Вакуленко.

Коли ДПА буде імплементована, держава отримуватиме інформацію про стан початкової освіти, а управлінці на місцях зможуть оперативніше реагувати на потреби шкіл.