Історія знову обов’язкова. Які предмети складатимуть школярі на НМТ-2024

Наступного року школярі складатимуть компʼютерний онлайновий тест НМТ для вступу до закладів вищої освіти України на бакалаврські програми.

Державну підсумкову атестацію скасовано. Результати НМТ не враховують як результати ДПА.

Водночас цьогорічна модель НМТ – це перший крок до повернення ДПА і до утворення її в новому стандартизованому форматі.

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У Міністерстві освіти і науки та Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що зміниться на НМТ у 2024 році.

Які предмети складатимуть на НМТ-2024?

Учасники проходитимуть тестування з трьох обовʼязкових предметів, а також одного предмета на вибір.

Обов’язкові предмети:

українська мова

математика

історія України (період XVI-XXI ст).

Предмети на вибір:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

У МОН пояснили, що історію України зробили обов’язковим предметом, але йдеться тільки про період XVI-XXI століть.

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Також предмети на вибір розширили. З’явився окремий предмет на вибір – українська література.

Також у перелік предметів на вибір повернулася географія.

Скільки триватиме НМТ?

Спочатку учасники будуть 2 години складати українську мову та математику. Після короткої перерви учасники матимуть 2 години для складання історії України та обраного четвертого предмета.

В УЦОЯО повідомляють про такий графік проходження НМТ:

60 хв – українська мова;

60 хв – математика;

перерва;

60 хв – історія України;

60 хв – предмет на вибір.

Про тривалість перерви повідомлять пізніше.

Коли буде НМТ?

Передбачено 2 сесії НМТ: основна і додаткова.

Тестування мають розпочати у травні.

"Якщо минулого року ми тестували в червні-липні, то цього року ми дещо раніше почнемо тестування. Плануємо це зробити у травні, тому що цього року ми не можемо дозволити собі 2 зміни тестувань, адже тест став довшим.

Відповідно нам потрібно більше днів, щоб охопити ту кількість вступників, які потенційно будуть проходити тестування", – каже директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Для учасників тестування відбуватимуться в один день. За одну сесію учасники фактично отримають 4 результати для вступу.

Чи будуть металошукачі?

Тетяна Вакуленко розповіла, що деякі учасники НМТ намагалися користуватися мобільними телефонами під час тестування, тому наступного року в центрах тестування знову будуть використовуватись металошукачі.

"Цього і минулого року ми не використовували металошукачів з огляду на економію коштів. Водночас ми побачили, що ця тактика не була аж надто правильною…

Наступного року ми посилимо заходи безпеки, зокрема будемо використовувати металодетектори", – каже директорка УЦОЯО.

Інформацію про вид тестових зошитів, зміст завдань, демонстраційний варіант, дати реєстрації та інші деталі УЦОЯО повідомлятиме пізніше.

Вакуленко додає, що демонстраційні варіанти з'являться тоді, коли затвердять нормативну базу щодо НМТ-2024.

Відповідний законопроєкт, який регулюватиме вступ у 2024 році, зараз реєструється у Верховній Раді України, написав голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.