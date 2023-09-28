Крім російської: з 2024 року НМТ стане доступним мовою нацменшин

Цього року буде запроваджене тестування мовами національних меншин на НМТ для вступників у виші.
Однак тестування російською мовою не буде, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".
"Ми плануємо надавати переклад тестів з історії України, математики, біології, хімії, географії і фізики для тих вступників, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин, зокрема, угорською, польською, румунською, кримськотатарською мовами.
Про те, як саме це буде реалізовано, повідомимо пізніше", – сказала Вакуленко.
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Здобувачі освіти, які захочуть проходити оцінювання однією із цих мов, матимуть на це право.
"Ми не будемо перекладати тести мовою агресора", – додала директорка УЦОЯО.
Водночас директорка УЦОЯО радить вступникам зосередитися на підготовці до проходження тестів українською, адже навчання у вишах здійснюється державною мовою.
Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, як проходитиме НМТ-2024, які предмети складатимуть вступники і скільки триватиме тест.
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