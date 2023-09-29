Шукали сережку: у Норвегії на дворі будинку родина знайшла скарби з часів вікінгів. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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29 вересня 2023

У Норвегії на острові Йомфруланд родина за допомогою металошукача на подвір’ї власного будинку знайшла артефакти з часів вікінгів. 

Історичну знахідку виявили, коли шукали сережку, повідомляє CBS News. 

Під час пошуків золотої прикраси сім'я Аасвік натрапила на пряжку у формі чаші та предмет, який нагадував частину склепу для поховання. 

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Пізніше Рада культурної спадщини Вестфолла та округу Телемарк повідомила, що найімовірніше родина виявила залишки від могили жінки, яку поховали у 800-х роках. 

Фото: Рада культурної спадщини/Facebook

"Залишки вікінгів знайшли посеред саду під великим деревом", - додали у відомстві. 

Фото: Рада культурної спадщини/Facebook

Зазначається, що виявлені артефакти є першим доказом присутності поселення вікінгів на острові Йомфруланд.

Фото: Рада культурної спадщини/Facebook

 

Про те, чи вдалося знайти сережку, не повідомляється. 

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині археологи знайшли залишки культової споруди біля язичницького капища.

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