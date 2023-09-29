Через лісові пожежі в Україні від початку року загинуло 20 людей

В Україні з початку 2023 року внаслідок пожеж у лісах загинули 20 людей, а 40 були травмовані.

Про це заявив заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Роман Рудак, повідомляє Укрінформ.

За його словами, останнім часом кількості пожеж в екосистемах зросла.

Реклама:

"Тільки за минулу добу було зафіксовано 240 виїздів наших підрозділів для ліквідації наслідків виникнення загорянь. І сьогодні ми бачимо певний сплеск виникнення пожеж в екосистемах", – зазначив він.

Збільшення кількості пожеж обумовлено посушливою погодою, розривами снарядів і діяльністю людей.

У ДСНС закликали людей утримуватися від відвідування лісів, не випалювати суху рослинність, не викидати сірники та недопалки на узбіччя, не вивозити сміття у ліси тощо. Також у відомстві застерегли від відвідування лісових масивів на несправних авто, що також може призвести до пожежі.

"Також станом на сьогодні у нас на деокупованих територіях є багато залишків вибухонебезпечних предметів, які під час розриву не тільки вражають людей, а також призводять і до загорянь", – сказав Рудак.

Він нагадав, що законодавством передбачена відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки у лісах і за самовільне випалювання рослинності та її залишків.

За порушення вимог пожежної безпеки у лісах на громадян може бути накладений штраф у розмірі від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів (від півтори до 4,5 тис. грн). А за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено штраф від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів (від 3 до 6 тис. грн).

Реклама:

Рудак розповів, що наразі ДСНС проводить рейди, зокрема, за допомогою дронів, що допомагає охопити більші території і швидше виявляти порушників.