Уряд створив службу у справах дітей: чим вона займатиметься

В Україні створили Державну службу у справах дітей.

Цей орган реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення, повідомили у Кабінеті міністрів України, який ухвалив відповідне рішення.

"Сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які всі страждають від впливу російської агресії. Також понад 65 тис. дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування. Незалежно від того, де виховуються діти - в рідній, чи прийомній родині, усі вони потребують соціальної підтримки", – кажуть в уряді.

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За словами міністерки соціальної політики України Оксана Жолнович, уряд створив орган, який "опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини". Зокрема, реалізацією права дитини на життя в родині та якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину.

"Україна – не для інтернатів, як справедливо відзначив наш Президент. Тому, ми посилюємо координацію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей, з тим, щоб кожна дитина змогла відчути батьківську любов", – говорить Оксана Жолнович.

Завдання новоствореної Державної служби у справах дітей полягають у:

координації надання соціальної підтримки та послуг сім’ям з дітьми, зокрема тим, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомним сім’ям, сім’ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновлювачам;

моніторингу за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, фізичними особами законодавства щодо захисту прав дітей;

взаємодії із дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей–громадян України та їх повернення додому.

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