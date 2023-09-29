"Невидимі діти": поліція відкрила справу через жахливі умови в інтернаті на Буковині

На Буковині у дитячому будинку-інтернаті волонтери виявили жахливі умови проживання та неналежне ставлення до вихованців.

Дітей госпіталізували до київської лікарні "Охматдит". Правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо неналежного виконання обов’язків працівниками закладу.

Про тяжкий стан дітей та погані умови утримання у психоневрологічному Магалецькому дитячому будинку першою повідомила голова благодійної організації "Місто добра" Марта Левченко.

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Як вона розповіла "УП. Життя", у березні 2023 року вирішила передати дітям з інтернату солодощі. Жінку пропустили у заклад, а медсестра показала їй дітей, які перебувають у важких станах.

Те, що Марта побачила, її шокувало. Жінка розповідає, що хворі діти підліткового віку лежали у ліжечках для немовлят, поломаних ліжках, деякі сиділи у брудних візочках без підкладок. Під головами дітей були подушки з видертим поролоном. Деякі діти носили по два підгузки, які, ймовірно, певний час не змінювалися, каже Марта.

"Сморід, бруд і жахіття. Я попросилася помити дітей. Води не було, нам носили коричневу воду незрозуміло звідки. Мили дітей у пластмасовій малесенькій ванночці із дуйки. Ми з волонтерами помазали дітей кремами, принесли свої рушники. Переодягли у свіжий одяг, на крісла привезли пледи, щоб діти не торкалися тих поверхонь", – каже Марта Левченко.

У однієї дитини був цироз, а тіло іншої було покрите виразками

Волонтерка також помітила, що багато дітей потребували лікарської допомоги. Зокрема, хлопчик з великим животом, у якого потім виявили цироз. У іншої дитини, за словами Марти, по всьому тілу були виразки – ймовірно, пролежні, які закривали памперсами. У ще однією дитини були "гнилі зіпсовані зуби".

Чи у кожного в телефоні є чернетки, де він пише свої думки? Вчора в літаку я знайшла в своєму телефоні 13 не відправлених, але дуже емоційних повідомлень губернатору Чернівецької області, уповноваженій ВРУ з прав людини в регіоні та міністерці соціальної політики. Мій чоловік жартує, що з травня живе не зі мною, а з магалецьким дитячим будинком. Ну що ж, в житті, як і в покері, приходить час відкривати карти. Все, що ви бачили в пресі - це правда. Все що ви бачили в фейсбуці поважних чиновників - чиста брехня. Що потрібно знати з головного? Найтяжчих дітей ми забрали в реанімаційні відділення, і сьогодні вони вже в кращому стані. Підкреслю МИ (не губернатор, чи ще хтось). Про те, як дітей в швидких підміняли, це велика та дуже важлива історія. Хлопчик, який поступив до Охматдиту з вагою 7.4 кг у віці 11 років вже набрав 1.7кг за тиждень, бо виявилось, якщо дітей годувати, не колоти, не привʼязувати, не бити - то вони можуть нормально жити та розвиватись. Багато хто називає справу Магалецького дитячого будинку політичною, бо їм здається, що хтось зносить їх з позицій, але це не правда. Абсолютна неправда. Вони просто по вертикалі вже півроку пишуть звіти і пости, та нічого не роблять, а в більшості ситуацій навіть перешкоджають. Особисто губернатор стояв в дверях дитячого будинку і не давав забрати дітей в лікарню. Ви знаєте що таке регіональна кругова порука? Бо я тепер знаю. Коли мені про це розповідали, я не могла в це повірити, але півроку боротьби за право цим дітям жити, мене багато чому навчили. Чесно кажучи, в мене більше немає аргументів, інструментів та сил пояснювати дорослим та впливовим людям, що не можна беззахисних дітей з інтернату не годувати, бити, привʼязувати та робити багато інших нелюдських дій. І ні, мене не цікавить, що буває ще гірше, мене цікавить те, що ви нічого не робите, щоб було краще. Розумію всю відповідальність за цей публічний пост. Розумію, що це стане проблемою для школи державного управління, якою я керую. Розумію, що публічка - це крайній варіант. Але просто повірте мені, що за півроку я зробила все щоб це не стало публічкою. Особисто передаю привіт губернатору Чернівецької області. ❤️ В кінці кожного публічного посту має бути колл ту екшн: 1. Змінити керівника дитячого будинку та створити людську громадську раду волонтерів, що витягне цих дітей з прірви. 2. Змінити уповноважену з прав людини в регіоні. 🙈бо вона не людина ( вибачте за емоції) 3. Дуже ввічливо попросити губернатора перестати вбивати більш ніж 50 маленьких дітей. А ще запитати, скільки з них з травень по сьогодні загинули в тому дитячому будинку? Бо мені є що сказати… І я дуже дякую МВС, поліції та прокуратурі які дійсно, в даному випадку, стоять на захисті інтересів цих дітей. Поширте будь-ласка Відео від 4 вересня Реклама: Anna Mishchenko Понеділок, 25 вересня 2023 р.

Одну дитину того ж дня госпіталізували до реанімації. ⁣⁣⠀

⁣⁣Також Марта Левченко стверджує, що дітей у будинку-інтернаті прив’язували мотузками до твердих лав та гойдалок.

"Ані іграшок, ані майданчика, ані навчання, ніякого розвитку. Одна дитина тихесенько вила, як звірятко, у кучугурі ганчірок. Це хворі діти. Вони не можуть нічого сказати, тому терплять навіть неймовірний зубний біль. Лежить сліпа дитина, а поряд з нею – стіна і можна руку запхати у цвіль", – розповідає Марта Левченко.

Листування з владою тривало три місяці

Волонтерка каже, що після того, як вона опублікувала інформацію про допомогу інтернату, її перестали туди пускати.

"Я три місяці переписувалася з місцевою владою. Я пропонувала створити при інтернаті якусь громадську раду, щоб діти були під наглядом. Однак мені відповідали, що така рада вже створена, дякували за пропозиції, обіцяли їх врахувати. Я вимагала госпіталізувати дітей. А час йшов", – каже Марта Левченко.

Невдовзі до регіону приїхала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, і волонтерці вдалося передати їй фото з інтернату. Жінка каже, що сподівалася на зміни, однак їх не сталося.

"Міністерка була шокована і обіцяла допомогти. Я заспокоїлася, але дітей не госпіталізували. Потім я побачила відео з музикою і планами директора, яка розповідала, що все у закладі добре", – говорить жінка.

На початку вересня 2023 року Оксана Жолнович повідомила, що отримала від чернівецьких волонтерів фото дітей з комплексними порушеннями, які були у складному стані. Вона зазначила, що ці діти переміщені із Дружківського дитячого будинку-інтернату.

"Моніторинг показав, що у деяких дітей відсутні або протерміновані індивідуальні плани стаціонарного догляду та реабілітації. Дитячі кімнати очевидно потребують вдосконалення відповідно до сучасних вимог, а на кухні є порушення санітарних норм", – повідомила Оксана Жолнович.

Волонтери годують дітей в інтернаті

Міністерка запевнила, що усіх дітей обстежили медики, а ті, хто потребували лікування, отримують його у лікарні.

"Саме з Чернівецькою ОВА ми починаємо пілотний проєкт щодо переведення дітей у заклади сімейної форми виховання та забезпечення їх відповідним доглядом. Сам інтернат у Чернівецькій області переформатують",– запевнила Оксана Жолнович.

"УП. Життя" звернулася до Міністерства соцполітики з проханням прокоментувати ситуацію, і очікує на відповідь.

Дітей вдалося доставити до лікарні

Керівниця Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного Анна Міщенко та радник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Антон Гулідін також включилися у боротьбу за дітей.

Спільними зусиллями їм вдалося госпіталізувати дітей з інтернату до київської лікарні "Охматдит".

"Діти зовсім в іншому стані, їх там люблять, піклуються про них. Хлопчик, який поступив до Охматдиту з вагою 7.4 кг у віці 11 років вже набрав 1.7кг за тиждень, бо виявилось, якщо дітей годувати, не колоти, не прив’язувати, не бити – то вони можуть нормально жити та розвиватися. А коли їх привозили у "швидких", плакали навіть поліцейські", – говорить Анна Міщенко.

Вихованець інтернату

Антон Гулідін також прокоментував позитивні зміни щодо стану дітей:

"Діти усміхнені, реагують дуже добре на чудо персонал, вимагають уваги, граються іграшками, і навіть намагаються вставати і рухатися, чи не чудо це?"

За словами Анни Міщенко, тепер найважливіше завдання волонтерів – зробити так, щоб дітей розподілили по лікарнях, а не повернули назад до закладу.

Марта Левченко каже, що ці діти потребують цілодобового медичного догляду і не розуміє, як вони могли потрапити у заклад, де немає медичних фахівців. За словами жінки, в інтернаті працював лише психіатр на неповну ставку, однак він звільнився, тож не відомо, хто призначав дітям заспокійливе.

Волонтери принесли пледи, щоб накрити візочки

"На мою думку, те, що сталося на Буковині, може відбуватися і в інших інтернатах. Туди ніхто не ходить, бо на це важко дивитися. Електронної єдиної системи, де фіксувалися б всі обстеження дітей, хід реабілітації та стан здоров’я, нема. Ці діти як невидимі. У паперових документах потім, що завгодно написати можна", – говорить вона.

Правоохоронці проводять слідство

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції Чернівецької області було зареєстроване кримінальне провадження за статтею 137 КК про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, повідомив "УП. Життя" керівник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський.

"Під час проведення профілактичних заходів з моніторингу соціальних мереж представниками Уповноваженого Верховної Ради із прав людини було виявлено ряд публікацій про те, що посадові особи комунального закладу неналежно виконують обов’язки. Досудове розслідування триває майже місяць. Здійснений великий обсяг слідчих дій", – говорить прокурор.

За словами Антона Ковальського, слідчі дії проводили як на території Чернівецької області, так і на території міста Києва, а саме у лікарні "Охматдит", де перебувають діти.

"Провадження перебуває на моєму особистому контролі. Досудове розслідування контролюється Офісом Генерального прокурора. Можу вас запевнити: всі слідчі дії проводяться вчасно, їх велика кількість. Роботи там дуже багато. Оскільки треба надати оцінку не тільки діям посадових осіб закладу, де перебувають діти, але, ймовірно,й посадовим особам органу самоврядування – обласній раді та відповідно галузевим департаментам адміністрації. Ми не можемо сказати, про якісь перспективи, але робота триває", – зазначив Ковальський.

"УП. Життя" також звернулася за коментарями до Чернівецької обласної військової адміністрації, однак відповіді наразі не отримала.