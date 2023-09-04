На Волині собака злякався грози та заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники

На Волині рятувальники дістали з машини собаку, який сховався від грози і не пускав в авто власників.

Випадок стався у селі Струмівка Луцького району, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

У службу 101 повідомили, що у машину, перелякавшись грози, заліз чужий собака. Власники авто вигнати його не змогли. Пес поводився не приязно і не хотів покидати схованку.

Реклама:

На місце події викликали рятувальників. Бійці аварійно-рятувальної частини Луцька за допомогою спеціального пристрою змогли безпечно витягнути собаку з автомобіля.

Собака заліз у чужу машину і не збирався вилазити

Рятувальник за допомогою спеціального пристрою змогли витягнути собаку з автомобіля

Під час операції жоден собака не постраждав

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці врятували собаку, який міг загинути від задухи в авто.