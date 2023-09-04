На Волині собака злякався грози та заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники

Яна Осадча журналістка УП.Життя
11106
4 вересня 2023

На Волині рятувальники дістали з машини собаку, який сховався від грози і не пускав в авто власників.

Випадок стався у селі Струмівка Луцького району, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

У службу 101 повідомили, що у машину, перелякавшись грози, заліз чужий собака. Власники авто вигнати його не змогли. Пес поводився не приязно і не хотів покидати схованку.

Реклама:

На місце події викликали рятувальників. Бійці аварійно-рятувальної частини Луцька за допомогою спеціального пристрою змогли безпечно витягнути собаку з автомобіля.

 Собака заліз у чужу машину і не збирався вилазити
 Рятувальник за допомогою спеціального пристрою змогли витягнути собаку з автомобіля
 Під час операції жоден собака не постраждав

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці врятували собаку, який міг загинути від задухи в авто.

Читайте також: "Собаку з притулку гладив Орландо Блум": як підлітки-зооволонтери рятують тварин


Реклама:


Реклама:
 10312
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4771
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3537
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат