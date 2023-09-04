На Волині собака злякався грози та заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники

На Волині рятувальники дістали з машини собаку, який сховався від грози і не пускав в авто власників.
Випадок стався у селі Струмівка Луцького району, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.
У службу 101 повідомили, що у машину, перелякавшись грози, заліз чужий собака. Власники авто вигнати його не змогли. Пес поводився не приязно і не хотів покидати схованку.
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На місце події викликали рятувальників. Бійці аварійно-рятувальної частини Луцька за допомогою спеціального пристрою змогли безпечно витягнути собаку з автомобіля.
|Собака заліз у чужу машину і не збирався вилазити
|Рятувальник за допомогою спеціального пристрою змогли витягнути собаку з автомобіля
|Під час операції жоден собака не постраждав
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці врятували собаку, який міг загинути від задухи в авто.
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