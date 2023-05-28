Одеська поліція врятувала собаку, якого власниця залишила у зачиненому авто 

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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28 травня 2023

В Одесі правоохоронці врятували собаку, яка могла загинути від задухи в авто.

Його власниця в той момент відпочивала в закладі харчування. Про покинуту тварину повідомили випадкові свідки, зазначають у патрульній поліції Одеської області.

Вони додають, що отримали повідомлення з проханням про допомогу собаці, яка перебуває зачиненою в авто Mitsubishi на одній з вулиць Одеси. 

Там йшлося також про те, що тварина важко дихає та сильно скавчить, а  власника давно немає поряд.

 Врятована собака. Фото: патрульна поліція Одеської області

Інспектори поліції, коли приїхали за вказаною адресою знайшли власницю Mitsubishi та тварини. Жінка відпочивала в одному з закладів харчування неподалік.

"На щастя, з песиком все було добре, його напоїли водою та заспокоїли", – наголосили в патрульній поліції.

На жінку склали адмінпротокол за жорстоке поводження з тваринами (ч. 1 ст. 89 КУпАП).

 Правоохоронці, які допомогли тварині та покарали власницю. Фото: патрульна поліція Одеської області.

Нагадуємо, щоб допомогти вберегти собаку у спеку потрібно дотриматися кількох рекомендацій:

  • ні в якому разі не залишати їх самих у машині;
  • уникайте пікових температур;
  • не виводьте тварин без потреби на вулицю між 11:00 і 16:00 годинами дня влітку;
  • не водіть собак по гарячих поверхнях на зразок асфальту;
 Авто, де відбувся інцидент, потерпіла собака з власницею. Фото: патрульна поліція Одещини
  • давайте достатньо питної води;
  • підберіть комфортну для тварини стрижку;
  • охолоджуйте собаку;
  • подбайте про питну воду в спеку для безпритульних псів.

Прочитати детальніше, про те як подбати про чотирилапих улюбленців у спеку, можна тут.

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