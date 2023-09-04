Донабрали клас: мер Харкова розповів, скільки школярів будуть навчатись у метро

У Харкові після 1 вересня набрали ще один клас, який буде вчитися у змішаному форматі, зокрема у метрополітені.

Вже 61 клас із 19 шкіл ходитиме на уроки в метро. Про це заявив міський голова Ігор Терехов, повідомляє "Суспільне".

За словами керівниці міського департаменту освіти Ольги Деменко, клас сформували із сімох одинадцятикласників.

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Наразі для навчання в "метрошколі" можуть добрати ще 7 класів.

Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 1 вересня у Харкові презентували облаштовані класи для навчання у метрополітені з міркувань безпеки.

Діти ходитимуть до школи у дві зміни. До станції метро їх підвозитиме шкільний автобус у супроводі педагога за 34 маршрутами.

"Підземних" кабінетів вистачить на понад тисячу дітей, пояснював Терехов.