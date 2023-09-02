У Харкові показали класи в метро, де навчатимуться діти. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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2 вересня 2023

У місті Харків першого вересня презентували облаштовані класи для навчання у метрополітені.

Про це повідомили на сайті Харківської міської ради.

Кабінетів під землею вистачить для занять 60-ти класів. Повноцінно навчання почнеться з 4-го вересня.

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Діти ходитимуть до школи у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. До станції метро учнів підвозитиме шкільний автобус у супроводі педагога. Наразі для цього розробили 34 маршрути. 

 Фото: Харківська міська рада

Крім того, за рахунок міського бюджету в метро організують харчування для школярів. За потреби на станціх можна буде скористатися допомогою психологів і медиків.   

 Фото: Харківська міська рада 

Для забезпезчення освітнього процесу в класах зробили звукоізоляцію, належну циркуляцію повітря та освітлення.

"Такого досвіду немає у жодного міста у світі. Харків – перший! Щодо того, як діти приїжджатимуть і проводитимуть час, як вчителі працюватимуть з ними, ми все продумали. І з 4 вересня тут стартують заняття для більш ніж однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме", – говорить міський голова Ігор Терехов. 

 Фото: Харківська міська рада 

Він також зазначив, що у ДСНС схвалили навчання у метро та надали відповідні дозволи. 

 Фото: Харківська міська рада

Раніше ми писали, що в Україні цьогоріч понад 6,5 тисяч шкіл працюватимуть у очному форматі.

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Водночас для дітей, які навчають за кордоном, Уряд ухвалив нову програму.   

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