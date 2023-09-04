Пробивалися крізь лід: хворого полярника криголамом евакуювали з Антарктики до Австралії

З Антарктики до Австралії евакуювали хворого учасника дослідницької експедиції.

Рятувальна операція охопила тисячі кілометрів, повідомляє CNN.

Криголамне судно RSV Nuyina пропливло понад 3 тис. км з Хобарта у Тасманії до науково-дослідної станції Кейсі в східній Антарктиці, де зараз зима, щоб надати допомогу пацієнту.

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Діагноз чоловіка не оприлюднюють. Відомо лише, те, що його захворювання прогресує, і йому необхідне обстеження та медична допомога в Австралії.

Криголамне судно RSV Nuyina. Фото: antarctica.gov.au

"Нашим пріоритетом є повернення цього експедитора на Тасманію для надання необхідної спеціалізованої медичної допомоги", – заявив Робб Кліфтон, виконувач обов’язків генерального менеджера з операцій і логістики Австралійського антарктичного відділу.

Після кількох днів плавання криголаму довелося пробитися крізь морський лід, щоб дістатися до місця, достатньо близького для розміщення двох гелікоптерів, які прибули і доставили пацієнта на корабель.

"Перша фаза евакуації була виконана безпечно та успішно, і зараз судно повертається до Хобарта. За учасником експедиції доглядатимуть наші лікарі полярної медицини та медичний персонал Королівського госпіталю в спеціально обладнаному та спроєктованому медичному закладі Nuyina", – сказав Кліфтон.

Очікується, що судно прибуде в Хобарт наступного тижня, однак все залежатиме від погодних умов.

Сім’ю хворого учасника експедиції постійно інформують про стан його здоров'я.

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Дослідницька станція Кейсі, розташована у північній частині півострова Бейлі на узбережжі Бадда. Це одна з трьох постійних станцій на узбережжі Антарктиди, якими керує Австралія, і де цілий рік працюють близько 150 експедиторів, які відвідують Кейсі влітку.

У зимові місяці на базі залишилося лише близько 16-20 людей.