Крижана подорож. Полярники розповіли 5 цікавих фактів про антарктичний туризм

Наразі тема туризму для українців не надто актуальна через війну. Зокрема це стосується і подорожей в Антарктиду.
Проте в Національному антарктичному науковому центрі вирішили нагадати, що потрібно будувати плани на мирні часи теж.
Полярники зібрали топ-5 фактів про антарктичний туризм, які будуть корисними навіть досвідченим мандрівникам.
Для туристів відкритів не всі ділянки Антарктики
|Фото: Національний антарктичний науковий центр
✅ У сезоні 2022-2023 року в Антарктиці побувало понад 72 тисячі людей. Але не всі туристи поважають природу та дотримуються правил відвідування. Люди, наприклад, заважають спалахами камер гніздуванню пінгвінів чи витоптують траву.
Тому країни, які є сторонами Договору про Антарктику, періодично разом визначають найбільш вразливі регіони. До них потрапити можуть лише вчені, щоб робити дослідження.
У Антарктиці пори року йдуть навпаки
✅ Оскільки Україна лежить у Північній півкулі, а Антарктика – у Південній, то пори року є протидежними. Антарктична зима триває з червня до серпня, а літо – з грудня до лютого.
Морські круїзи – найпопулярніший вид туризму
✅ Навіть до пандемії морські круїзи були найпопулярнішим видом туризму. Станція Академік Вернадський тоді приймала до 4 тисяч гостей. Зазвичай мандрівники потрапляють сюди на великих суднах або невеликах яхтах.
Від України до Антарктики – лише тиждень
✅ Шлях від України до Антарктики триває близько тижня. Наразі найшвидший маршрут виглядає так: наземним транспортом до Польщі, потім літаками до Чилі – порт Пунта-Аренаса, або Аргентини – порт Усвая.
Після цього треба вирушати морським транспортом, яким треба перетнути штормову протоку Дрейка і вийти до Південних Шетландських островів.
Туризм до Антарктики доволі дорогий
✅ У 1991 році створили Міжнародну асоціацію антарктичних туристичних операторів. Це було зумовлено зростаючим попитом на туризм. Сьогодні в спілці близько 100 фірм, які організовують подорожі.
Через складну логістику, портові збори та підвищені безпекові вимоги вартість туру в середньому коштує близько 10 тисяч доларів США.
Раніше полярники розповідали 10 цікавих фактів про Антарктиду.
Читайте також: Міні-бунгало з частин аварійної бази: полярники показали, як будують гнізда антарктичні пінгвіни. ФОТО