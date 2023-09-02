Крижана подорож. Полярники розповіли 5 цікавих фактів про антарктичний туризм

Наразі тема туризму для українців не надто актуальна через війну. Зокрема це стосується і подорожей в Антарктиду.

Проте в Національному антарктичному науковому центрі вирішили нагадати, що потрібно будувати плани на мирні часи теж.

Полярники зібрали топ-5 фактів про антарктичний туризм, які будуть корисними навіть досвідченим мандрівникам.

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Для туристів відкритів не всі ділянки Антарктики

Фото: Національний антарктичний науковий центр

✅ У сезоні 2022-2023 року в Антарктиці побувало понад 72 тисячі людей. Але не всі туристи поважають природу та дотримуються правил відвідування. Люди, наприклад, заважають спалахами камер гніздуванню пінгвінів чи витоптують траву.

Тому країни, які є сторонами Договору про Антарктику, періодично разом визначають найбільш вразливі регіони. До них потрапити можуть лише вчені, щоб робити дослідження.

У Антарктиці пори року йдуть навпаки

✅ Оскільки Україна лежить у Північній півкулі, а Антарктика – у Південній, то пори року є протидежними. Антарктична зима триває з червня до серпня, а літо – з грудня до лютого.

Морські круїзи – найпопулярніший вид туризму

✅ Навіть до пандемії морські круїзи були найпопулярнішим видом туризму. Станція Академік Вернадський тоді приймала до 4 тисяч гостей. Зазвичай мандрівники потрапляють сюди на великих суднах або невеликах яхтах.

Від України до Антарктики – лише тиждень

✅ Шлях від України до Антарктики триває близько тижня. Наразі найшвидший маршрут виглядає так: наземним транспортом до Польщі, потім літаками до Чилі – порт Пунта-Аренаса, або Аргентини – порт Усвая.

Після цього треба вирушати морським транспортом, яким треба перетнути штормову протоку Дрейка і вийти до Південних Шетландських островів.

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Туризм до Антарктики доволі дорогий

✅ У 1991 році створили Міжнародну асоціацію антарктичних туристичних операторів. Це було зумовлено зростаючим попитом на туризм. Сьогодні в спілці близько 100 фірм, які організовують подорожі.

Через складну логістику, портові збори та підвищені безпекові вимоги вартість туру в середньому коштує близько 10 тисяч доларів США.

Раніше полярники розповідали 10 цікавих фактів про Антарктиду.