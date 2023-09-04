Netflix випадково "поховав" бійця і поета Павла Вишебабу в польському серіалі

У польському документальному серіалі "Матері війни" (Matki Wojny), який вийшов на Netflix, оголосили загиблим українського військового та поета Павла Вишебабу.
В одному з епізодів "вшановують пам’ять" бійця, а потім йдеться, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком.
Про прикру помилку повідомив сам військовий на Facebook.
"Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як писав Марк Твен. Netflix не встиг привітатись зі мною, як тут же попрощався. Документальний серіал "Матері війни", який вийшов у них на платформі, виявився не зовсім документальним.
Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком", – написав військовий.
Польський серіал Matki Wojny вийшов у жовтні 2022 року, а його прем'єра на платформі Netflix відбулася 24 серпня цього року. В сюжеті йдеться про жінок з України, які, рятуючись від російського вторгнення, знайшли притулок у Польщі.
Про помилку в серіалі Вишебабі розповіли підписники.
Чоловік каже, що польські творці нічого з ним не узгоджували, тож йому невідомо, чому його оголосили загиблим.
"Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити – незмінно у 68 бригаді – і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно.
Так що якщо у вас є час, натхнення й виходи на творців серіалу "Matki Wojny" або Netflix, напишіть їм, будь ласка, про цю помилку", – написав Вишебаба.
Військовий розповів "Детектору медіа", що не планує судитися з творцями фільму, але його б задовольнила допомога його підрозділу.
Пізніше він повідомив, що зв’язався у месенджері з творцями серіалу.
За словами Вишебаби, вони відредагують фінальний епізод і "розглянуть можливість допомоги 68 бригаді".
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