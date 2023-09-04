Netflix випадково "поховав" бійця і поета Павла Вишебабу в польському серіалі

У польському документальному серіалі "Матері війни" (Matki Wojny), який вийшов на Netflix, оголосили загиблим українського військового та поета Павла Вишебабу.

В одному з епізодів "вшановують пам’ять" бійця, а потім йдеться, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком.

Про прикру помилку повідомив сам військовий на Facebook.

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"Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як писав Марк Твен. Netflix не встиг привітатись зі мною, як тут же попрощався. Документальний серіал "Матері війни", який вийшов у них на платформі, виявився не зовсім документальним.

Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком", – написав військовий.

Польський серіал Matki Wojny вийшов у жовтні 2022 року, а його прем'єра на платформі Netflix відбулася 24 серпня цього року. В сюжеті йдеться про жінок з України, які, рятуючись від російського вторгнення, знайшли притулок у Польщі.

Про помилку в серіалі Вишебабі розповіли підписники.

Чоловік каже, що польські творці нічого з ним не узгоджували, тож йому невідомо, чому його оголосили загиблим.

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"Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити – незмінно у 68 бригаді – і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно.

Так що якщо у вас є час, натхнення й виходи на творців серіалу "Matki Wojny" або Netflix, напишіть їм, будь ласка, про цю помилку", – написав Вишебаба.

Військовий розповів "Детектору медіа", що не планує судитися з творцями фільму, але його б задовольнила допомога його підрозділу.

Пізніше він повідомив, що зв’язався у месенджері з творцями серіалу.

За словами Вишебаби, вони відредагують фінальний епізод і "розглянуть можливість допомоги 68 бригаді".