Дитина-месія, грабіжник з амнезією та дві жінки-детектива: найцікавіші серіали вересня

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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3 вересня 2023

Певно, головним серіальним моментом місяця, що має яскраве символічне значення, є сцена з американського анімаційного серіалу "Чужий: Ізоляція", де космічна станція "Севастополь" руйнується через потрапляння на неї чужорідної агресивної форми життя. Втім, рекомендувати весь серіал ми не наважимося. З американського краще все ж 7-й сезон "Мільярдів" і 2-й "Час перемагати: Піднесення династії Лейкерс".

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"Обраний", зроблений в Мексиці та у співпраці з мексиканцями, ми рекомендуємо обережно, і винятково через фактурні, не сюжетні чесноти – гра дітей і їхній світ парадоксально цікавіший за містику, обрану за головну в жанровому ранжирі серіалу.

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Польський серіал "Ліпово" так само неоднозначий, хоча чемніше сказати нетривіальний, тому й рекомендований. А от бразильські "Нові бандити" - бездоганна робота, як і британський 2-й сезон "Анніки".

Та, тим не менше, вкотре виділяємо дорами: після гучного успіху "Паразитів" Пон Чжун Хо, названих кращими на церемонії "Оскар-2020", увага до корейського кіно з боку Голлівуду була неминуча, тому й стрімінги-гіганти навипередки кинулись замовляти їм серіали, ніби тільки що відкрили свою Америку. Цього місяця почесне місце ми відвели драмі з елементами фантастики "В русі", а в якості пропозиції додаємо ще й драматичний трилер "Дівчина в масці".  

Нові бандити (Cangaço Novo)

Показ: Amazon Prime, Бразилія

 

Переконлива спроба оживити замордований постійним використанням сюжет про злодюг і грабіжників банків. Беремо чоловіка з амнезією про дитинство, посилаємо його зі Сан-Паоло в глухе рідне місто, заводимо в банк, який грабують, робимо його заручником...який, врешті, підказує грабіжникам, як грабувати краще – "не вбиваючи і не помираючи". Бо він сам колишній працівник банку. А ще – колишній військовий. А ще син, який мусить врятувати нерідного батька. А ще син біологічного батька, кимось вбитий в дитинстві; брат сестри, що його чомусь ненавидить; і людина, яку в селі чомусь надзвичайно шанують, цілуючи руки...

Це суміш екшну і політики, "На гребні хвилі" і "Мерії", однак пограбування і передвиборчі кампанії тут проходять не гладенько, а жорстоко, на кшталт "Міста Бога". А події розгортаються не в модних для зйомок Лос-Анджелесі чи Нью-Йорку – Бразилія має свої бандитські нетрі, і навіть не фавела Ріо-де-Жанейро, а північно-східна пустищ, Сеара. Та злодюги еволюціонують і стають Робін Гудами.

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Живо знято і захоплююче розвивається.

Обраний (The Chosen One)

Показ: Netflix, Мексика-США

 

Найдивніший серіал місяця. Синопсис, всюди в Мережі розписаний, не визначає добре ні його сюжету, ні його особливостей. Тут лише крихта від знаменитого "Месії" 20-го року, але більше від "Опівнічної меси" 21-го – містика і алюзії до другого пришестя не є головними, хоч у розв’язці наприкінці 6-ї серії вони перетворюються на шок, здатний цвяхом прибити до стільця особливо чуйного глядача.

Але протягом всіх шести серій центральним тлом і предметом для глядацького задоволення є історія дорослішання 12-річного Джоді. В оточенні своїх друзяк він живе, бавиться і мандрує повноцінним життям підлітка, з дуркуванням, закоханістю і сміливими-безтямними вчинками, як, до прикладу, похід до пустелі.

Органічність акторської гри дітей і чарівні зйомки – це кайф, який до 3-ї серії є першим приводом поради подивитися серіал. І аж на другому місці детективна і химерна частина життя Джоді, оповитого таємницею його народження. В якій ховається причина, чому його матір весь час втікає з ним від когось, приховуючи можливості сина творити дива...

Насправді амбівалентний серіал.  

Мільярди - 7 (Billions)

Показ: ShowTime, США

 

"Мільярди" повертаються до нашого списку. І не тільки тому, що великий і страшний Боббі, як сам зізнається, організував купівлю та переправку таких життєво-необхідних Україні "джавелинів" на початку вторгнення. Серіал розрісся в просторовому і сенсовому вимірах, вийшовши зі свого маленького нью-йоркського світу: в ширину – до Європи, і у висоту – до рівня кампанії президента США, на місце якого почав мітити Принс.

Так, після 2-го сезону і досі серіалу відчайдушно бракує "повітря" ліричних відступів, пауз і життя за межами роботи головних героїв, досі стосуючись винятково гедж-фондів, бізнес-стратегій, фондової біржі, прокурорських справ та залаштункових ігор амбітних та монструозних гравців. Проте "Мільярдам" й не треба так вже багато повітря, бо це не стаєр, це спринтер-бігун, і глядачеві варто затамувати подих – що відбувається автоматично з початком екшн-діалогів. І слідкувати за кулеметними чергами слів героїв, намагаючись зрозуміти їхню багату на порівняння, згадки і метафори мову...

Все те ж саме, що й було, тільки ширше.

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В русі (Moving)

Показ: Disney+/Hulu, Південна Корея

 

Дорама у всій своїй красі – і тобі екшн в дусі фільмів з Ма-дон Сок ("Кримінальне місто"), і драма про школу, і мелодрама про стосунки, і навіть фантастика, тільки тут вже за американськими лекалами про супергероїв, схожих на Халка, Флеша і Супермена. І все це побудоване на флешбеках, відсилаючи глядача в минуле з теперішнього, де персонажі втікають від державної організації, яка хоче або всіх повернути до своїх лав, або всіх повбивати.

Напрошується порівняння з "Тою, хто породжує вогонь", але "В русі" – це корейська креатура. Тобто зі зрозумілими для даної кінематографії структурними й естетичними кліше – все жорсткіше, а часом сльозливіше. Монстр, як називають чоловіка-невмираку, може розплакатися, бо заблукав у містечку й не здатен знайти правильну дорогу. Красуня з ідеальним зором і слухом, чуючи крізь стіни і на сотні метрів, врешті одягає окуляри і стає домогосподаркою, бо захищає сина... А ще тут натякають на те, що Кім Ір Сен помер не своєю смертю.

Несумнівний топ-серіал!        

Час перемагати: Піднесення династії Лейкерс – 2 (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty)

Показ: НВО, США

 

"Всі герої іноді таки сидять на дивані", – каже герой Едріана Броуді, асистент тренера команди NBA "Лос-Анджелес Лейкерс", звертаючись до Меджіка Джонсона, зірки, що трохи згасла через травму коліна. І підкреслює – "іноді", бо ж герої не сидять, а бігають і виграють.

"...династія Лейкерс" після прекрасного і переможного 1-го сезону, на відміну від самих "Лейкерс", повторно виграє і в 2-му сезоні. Це досконале викладення історії команди, де ідеально співвідноситься баскетбол (ще й ідеально поставлений) з життєвими колізіями всіх учасників: самого Джонсона з його коліном і вибуванням на тривалий час, власника команди, обвішаного проблемами з дітьми, коханками і власними амбіціями, тренерів команди і гравців, заскочених зміною "статус кво" і страхом завалити кар’єру. Тут же доречно вставлені чисельні дотепи коментаторів та журналістів, реакція батьків героїв і публіки. І сам час 80-х... Атмосфера тих років, обіграна тогочасним побутом і культурою з додачею фактури зображення, ніби все знято на стару плівку, – це все робить серіал класним кіно.

Супер!      

Анніка – 2 (Annika)

Показ: BBC One, Велика Британія

 

Для спраглих за смачними англійськими процедуралами. Анніка, англійська детектив норвезького походження з Морського відділку вбивств, таки змогла вибратися живою зі смертельної халепи останньої серії 1-го сезону. І тепер, з розбитою губою, продовжує ловити злочинців у 2-му.

Особливості Анніки: звертання до глядача і розповіді йому (нам) про британську літературу, кмітливий розум, саркастичний гумор і загалом специфічне почуття гумору. Наприклад, своєму напарнику вона розказала про те, що її 16-річна донька – від нього, під час стенд-апу зі сцени. У свою чергу 6 серій серіалу по 47 хвилин кожна мають окрему історію, зв’язані часом, героями, швидкістю розгортання сюжету і розумними ґеґами, коли не ржеш, а посміхаєшся із задоволенням через вдало відмічену деталь чи влучний дотеп. Словом, кримінальна складова розповідей про вбивства і вбивць всіх рас, статей і віку, приємно розбавлена комедійним і романтичним жанрами, позитивно стверджуючи, що околиці Единбургу повні не тільки трупів, а й симпатичних живих.       

Ліпово. Змова мовчання (Lipowo. Zmowa milczenia)

Показ: Player.pl, Польща

 

Колись поліцейська з відділу антитерору, а тепер письменниця, Вероніка (Юлія Кійовська) їде подалі від ненависної їй Варшави в далеке містечко, сподіваючись написати книжку, за яку вже взяла гонорар. В перший же день, з нудьги, вона легко зваблює першого-ліпшого чоловіка в барі, а зранку з’ясовує, що він – поліцейський. І скоєне кимось вбивство вони починають розрулювати вдвох.

Все відбувається швидко і жанрово зрозуміло, як у британських класичних серіалах, де головує детектив з моноклем або в’їдлива бабця з геніальною інтуїцією. Натомість маємо молоду недо-детектива, яка називає себе лесбійкою, але спить з чоловіками, каже, що в неї вкрали машину, а згодом ця машина, втоплена в озері, виявляється знаряддям убивства... Нехай вас не бентежать певні перегуки з рекомендованою нами кілька місяців тому "Варшав’янкою", де герой теж був з Варшави і теж письменником. "Ліпово" є екранізацією повісті, тому герої виглядають більш жвавими.

А клішованість ситуацій з прозаїчною атмосферою забитого краю компенсує історія і героїня.           

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