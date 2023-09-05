У Києві обікрали могилу загиблого пілота на позивний "Джус". ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 вересня 2023

У Києві обікрали могилу Андрія Пільщикова – пілота, який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині 25 серпня. 

Невідомі вкрали шеврони, які там залишили його побратими, повідомила дівчина загиблого Меланія Подоляк.

Вона звернулася до крадіїв з проханням повернути вкрадене. 

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"Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені", – написала Меланія.

Нагадаємо, ввечері 25 серпня на Житомирщині зіткнулися два українських тренувально-бойових літака, внаслідок чого загинули троє пілотів – Андрій Пільщиков (Джус), В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

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