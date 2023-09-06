У Києві помер український вчений і релігієзнавець Ігор Козловський

У ніч на 6 вересня помер український вчений та релігієзнавець Ігор Козловський.

Про це повідомила його колега Людмила Филиппович, співробітниця Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ.

"Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", – написала вона.

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Ігорю Козловському було 69 років. Він родом з Донеччини. Навіть після вторгнення росіян не покинув малої Батьківщини, однак 27 січня 2016 року бойовики так званої "ДНР" взяли його в полон за проукраїнську позицію. Козловський перебував у полоні 700 днів, його обміняли 27 грудня 2017 року.

Фото зі сторінки Ігоря Козловського

Йому винесли обвинувальний вирок та мали ув’язнити на 2 роки та 8 місяців.

Українська громадськість підтримала вченого та стала на його захист. Так створили акцію #FreeKozlovskyy, до якої долучились українці в соцмережах.

Після повернення в Україну він працював старшим науковим співробітником у відділенні релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

Після втрати син Ігоря Козловського Олександр опублікував дитяче фото, яке підписав:

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"Тато... Ти був для мене всім світом. Люблю тебе безмежно. Спочивай з миром".

Олександр з батьком

Співчуття щодо втрати також висловила головна редакторка Громадського радіо Тетяна Трощинська.

"У нас було дуже багато розмов в ефірах і поза ефірами. Це ті розмови, які потім обдумуєш днями, повертаєшся до них", – зазначила вона.

Тетяна Трощинська додала, що планувала провести з Козловським розмову про пошуки сенсу життя після смерті близької людини для епізоду подкастів про життя із втратою.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначила, що Козловський був "неймовірною Людиною".

"Моїм моральним орієнтиром, другом. Він завжди міг дати потрібну пораду та знайти найважливіші слова для будь-кого. У нього було велике та добре серце, яке не витримало всього цього жаху", – продовжила вона.

Севгіль Мусаєва додала, що два роки поспіль Козловський вручав премію УП переможцю в номінації "Громадянська позиція", адже "був найправильнішою людиною для цього".

Фото з архіву під час вручення премії

Поетеса Тетяна Власова також відреагувала на сумну звістку. Вона зауважила, що ввечері 5 вересня пан Ігор опублікував на своїй сторінці фото з прем'єру фільму "Я, Ніна", а вже наступного дня стрічку наповнили некрологи.

Фото з останнього поста Козловського

"Велика людина, яка так багато пережила і залишила по собі стільки світла", – додала вона.

"Найсильніша людина яку зустрічав в житті. Серце, розум, дух і тіло. Дякую за все Ігор Козловський. Ми втратили істинну Людину", – написав культурний діяч Олександр Панасюк.

Друг Віктор Губарєв виявляє співчуття: "Страшна звістка. Пішов у засвіти хрещений батько мого сина й мій єдиний старий друг Ігор Козловський. Вічна пам'ять!".

Культурний діяч Радомир Мокрик розповів, що зустрічався з Ігорем Козловським лише раз. Під час інтерв'ю запитав у нього про те, чому релігієзнавець називав себе "боржником любові".

Козловський розповів про полон та про відчуття після допиту, про прийняття думки про власну смерть та про саме визначення: "Я знав, що мене шукають, що мене чекають, що вони моляться за мене. Тому я є боржником їхньої любові. Це було моє внутрішнє усвідомлення того, що я є боржником любові. Цей борг не можна оплатити, він нескінченний. Тому, як би ти не намагався, ти ніколи його не наповниш".