На острові Святої Єлени виявили три нові види павуків: їм загрожує зникнення

На острові Святої Єлени в Південній Атлантиці науковці виявили три нові види павуків.

На думку вчених, ці безхребетні перебувають під загрозою зникнення, пише The Guardian.

Один зі знайдених павуків отримав назву Molearachne M. sanctaehelenae. Представники цього виду можуть створювати унікальні кургани. Через це їх також називають "кротовими павуками". Крім нього, на острові виявили ще два види, які назвали Dolocosa joshuai і Hogna veseyensis.

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Ці види павуків живуть у хмарному ліс (тропічний або субтропічний вічнозелений гірський дощовий ліс – ред.).

Один із виявлених павуків "Павук-крот". Фото: Філіп Ешмол/The Guardian

За словами фахівців, хмарний ліс на Британській заморській території потребує відновлення. Раніше його територія займала 600 гектарів острова, але через вирубку дерев залишилось лише 16 гектарів. Саме ці насадження забезпечують наявність прісної води на острові.

Фахівчиня, яка досліджує безхребетних, з Національного фонду Святої Єлени Ліза Фаулер заявила, що на острові живе 120 ендемічних видів таких тварин.

"І хто знає, скільки ще неідентифікованих, які потребують захисту", – додала вона.

Тому влада острова за підтримки Великої Британії створює проєкт, який забезпечує воду шляхом уловлювання туману, на 25%. Його метою є збільшення території лісу.

Нагадаємо, в Австралії мільйони павуків після повені покрили дороги суцільною павутиною.

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