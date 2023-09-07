Астрономи виявили у екзопланети "хвіст", який у 18 разів перевищує розмір Юпітера

Астрономи отримали нові дані про планету, яка розташована на відстані 950 світлових років від Землі, і має "хвіст", який у 18 разів перевищує розмір Юпітера.

Саме цей "хвіст" робить екзопланету, відому як HAT-P-32 b, однією з найбільших планетних структур, які можна побачити за межами Сонячної системи, повідомляє Space.

Астрономи спостерігали за газовим "хвостом" HAT-P-32 b, створеним з гелію, за допомогою телескопів із Землі.

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"Ми виявили гігантський "хвіст" гелієвого газу, який пов’язаний з планетою. Хвіст великий – приблизно в 53 рази більше радіуса планети – утворений газом, який витікає з планети", – каже провідний автор дослідження та докторант кафедри астрономії та астрофізики Університету Каліфорнії Санта-Крус Чжоуцзянь Чжан.

Фото: NASA/CXC/M.Weiss

Команда досліджувала HAT-P-32 b, яка була відкрита у 2011 році, спостерігаючи за світлом, що виходить від його материнської зірки, яка приблизно такого ж розміру, як Сонце, і трохи гарячіша за нього.

Команда астрономів також змогла розрахувати швидкість втрати маси планети, виявивши, що знадобиться 40 мільярдів років, щоб HAT-P-32 b повністю втратила атмосферу. Однак планета навряд чи проживе так довго. Зірки F-типу, такі як зірка-господар HAT-P-32 A, мають тривалість життя лише від 2 до 4 мільярдів років.

У майбутньому команда має намір вивчити інші планети, схожі на HAT-P-32 b, щоб спостерігати за їхнею еволюцією.

Відтоді, як у 1990-х роках було вперше виявлено перші планети за межами Сонячної системи, "мисливці за екзопланетами" знайшли понад 5 тис. світів, що обертаються навколо далеких зірок, і мають різноманітні форми, маси та характеристики.

Астрономи виявили величезну кількість великих планет розміром з Юпітер, які обертаються близько до своїх зірок, і меншу, але все ж значну кількість малих світів розміром із Землю, розташованих поблизу своїх зірок.

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Однак планет середнього розміру, які обертаються близько до своїх батьківських зірок, виявлено мало. Одне з можливих пояснень цього полягає в тому, що планети, близькі до своїх зірок, позбавляються своєї атмосфери і, таким чином, втрачають масу.