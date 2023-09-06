Чорні діри "викидають" зірки, які вони колись знищили. Вчені не знають, чому

Чорні діри викидають залишки зірок, які вони знищили багато років тому.

Таке відкриття астрономи зробили після років спостережень за чорними дірами. Його назвали "космічною відрижкою", пише Space.com.

"Я називаю це "відрижкою". Адже проходить певний час після того, коли чорна діра поглинула зірку", – пояснив один із авторів дослідження Іветт Сендес.

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Науковці спостерігали за чорними дірами, які беруть участь в явищі під назвою "припливне руйнування". Воно відбувається, коли зірка перебуває занадто близько до чорної діри. У результаті чорна діра розриває зірку на частини та розтягує її у довгу смугу з речовини, яка нагадує спагеті.

На ілюстративному знімку чорна діра розриває зірку та поглинає її. Фото: Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF

Астрономи виявили, що 10 із 24 чорних дір через кілька років викидають залишки зірок,

У спостереженні науковці зазначають, що повторна "відрижка" у чорних дір стається через 2 чи 6 років. Це означає, що вони знову "відригнули" частину які вони "проковтнули". Однак раніше астрономи не виявляли таких процесів, і для них це стало несподіваним відкриттям.

Утім, дослідження ще не пройшло рецензування. Сендес додав, що наразі його команда не може пояснити, чому чорні діри через кілька років "викидають" зоряну речовину. Однак вони продовжуватимуть слідкувати за чорними дірами, які можуть поглинати зірки.

Нагадаємо, раніше науковці з Національного інституту астрофізики порахували швидкість космічних вітрів, що видають надмасивні чорні діри.