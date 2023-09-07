В Україні понад 700 людей постраждали від російських мін, 13 дітей – загинули

Від початку повномасштабної війни 740 українців постраждали або загинули від вибухонебезпечних предметів.

Загинули – 242, ще 498 – отримали поранення різного ступеня важкості.

Зокрема, серед потерпілих було 76 дітей, 13 з яких загинули.

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Про це повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Микола Дідик на брифінгу в Military Media Center.

"ДСНС продовжує просвітницьку роботу з питань мінної безпеки.

Особливий пріоритет – доведення правил безпеки до дітей шкільного віку", – йдеться у повідомленні Military Media Center.

Раніше в деокупованому Ізюмі 7 підлітків підірвалися на "пелюстці" та отримали осколкові поранення.

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Також на Харківщині сім'я наїхала машиною на вибухівку: загинула жінка, троє дітей були поранені.

Нагадаємо, УП. Життя детально пояснювала, як розпізнати вибухонебезпечні предмети та вберегтися від них, зокрема після повернення на деокуповані території.