У М’янмі журналіста ув’язнили на 20 років за висвітлення циклону: що сталось

У М’янмі фотожурналіста з незалежного видання засудили до 20 років ув’язнення з примусовими роботами за висвітлення циклону.

Журналіст на ім’я Сай Зо Тхайке висвітлював наслідки смертоносної стихії, яка забрала життя щонайменше 148 людей, повідомляє роботодавець журналіста Myanmar Now, а також The Guardian.

Однак "суд" М’янми, де у 2021 році стався військовий переворот, звинуватив медійника у "держзраді та наклепі".

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Вирок, винесений Сай Зо Тхайке, став найсуворішим серед вироків для представників ЗМІ від моменту повалення військовими демократичного уряду Аун Сан Су Чжі в лютому 2021 року.

Сай Зо Тхайке був заарештований 23 травня 2023 року, коли висвітлював наслідки циклону "Мокка" в Сіттве, столиці західного штату Ракхайн.

Справа у тому, що там проживає багато представників меншини рохінджа, яких переслідує режим (ООН вбачає в діях військових, що очолюють М’янму, ознаки геноциду рохінджа).

Мусульманська меншина змушена жити в таборах для вимушених переселенців.

Фото: Kon Blai

Видання Myanmar Now, яке працює підпільно, повідомило, що військовий трибунал "судив" Сай Зо Тхайке 6 вересня.

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Спочатку журналісту інкримінували декілька звинувачень за статтею, яка підпадає під загальну назву "державна зрада", але також включає "підбурювання до заколоту".

Фотокора звинувачували у "провокуванні страху", "поширенні неправдивих новин" та "агітації проти державного службовця або військовослужбовця", за що у М’янмі карають позбавленням волі на строк до 3 років.

Його також звинуватили у наклепі в інтернеті, що карається 3 роками позбавлення волі, і в порушенні закону про боротьбу зі стихійними лихами.

За новими законами країни, "поширення неправдивої інформації про стихійне лихо з метою паніки в суспільстві" може призвести до тюремного ув'язнення терміном до 1 року.

До винесення обвинувального вироку на території в'язниці Інсейн не проводилося жодних судових слухань чи інших процедур.

Колеги журналіста кажуть, що протягом усього процесу він не мав жодного юридичного представника.

Після арешту наприкінці травня йому не дозволяли побачення з родиною, а тюремна адміністрація обмежила доставку пошти і посилок на його адресу, як і для інших ув'язнених по всій країні.

За словами головреда Myanmar Now, вирок для Тхайке свідчить про те, що свобода преси була повністю скасована за часів правління хунти.

"Всі колеги Сай Зо Тхайке в Myanmar Now і я особисто глибоко засмучені звісткою про тривалий термін ув'язнення, присуджений йому.

Його вирок є ще одним свідченням того, що свобода преси була повністю скасована під час правління військової хунти, і показує високу ціну, яку незалежні журналісти в М'янмі повинні платити за свою професійну діяльність", – каже очільник видання Све Він.

На ув’язнення фотокореспондента також відреагували правозахисники у сфері медіа, зокрема Комітет із захисту журналістів та Міжнародна федерація журналістів.

"Міжнародна федерація журналістів (IFJ) засуджує вирок журналісту і закликає міжнародні уряди, правозахисні організації та медіагрупи активізувати зусилля, щоб покласти край невпинному наступу військової хунти на свободу преси", – написала організація.

Нагадаємо, М'янма посідає третє місце у світі за кількістю ув'язнених журналістів.

За даними Комітету із захисту журналістів, лише станом на 1 грудня 2022 року за ґратами перебувало щонайменше 42 журналісти.

А Група затриманих журналістів (Detained Journalist Group) підрахувала, що понад 150 журналістів у М'янмі було заарештовано, а четверо працівників ЗМІ загинули після перевороту.