На Київщині поліція вилучила червонокнижну рись, яку продавали онлайн. ФОТО

На Київщині 36-річний чоловік продавав червонокнижну молоду рись на платформі онлайн-оголошень.

Житель Києва хотів збути кошеня рідкісного виду за 3,8 тисяч доларів (понад 140 тисяч гривень).

Правоохоронці вилучили тварину і відкрили адміністративне провадження.

Реклама:

Спочатку про це повідомила телеведуча Тетяна Гончарова, представниця ГО із захисту прав тварин URSA, а потім інформацію підтвердила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі "УП. Життя".

"До нас звернулася ведуча Тетяна Гончарова. На одному із відомих нам торгівельних майданчиків було розміщено об'яву щодо продажу самки, маленької рисі.

Звісно, ми зрозуміли, що тварина є в Червоній книзі, її продаж заборонений. Особа, в якої ми вилучили цю тварину, досі не контактна", – розповіла Ірина Прянішнікова.

Фото: поліція Київщини

Поліціянти зловили продавця рисі у момент "купівлі". Чоловік 1987 року народження, який утримував рись, має київську прописку.

Реклама:

Поки що він не розповідає, звідки взяв рідкісну тварину. У поліції припускають, що кошеня утримували для розведення і продажу.

На Київщині поліція вилучила червонокнижну рись, яку продавали онлайн

"Нам стало відомо, що була переписка з цими власниками. Вони там радили, як треба годувати, розводити. У них рись живе в квартирі, як кішка.

Цей чоловік дуже не хотів спочатку щось розказувати чи віддавати рись, поламав навіть переноску, де знаходилася тварина, ми ще її купували додатково", – розповідає Ірина.

Кошеня червонокнижної тварини продавав житель Києва 1987 року народження

Правоохоронці склали протокол за ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про "порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах".

Тваринку доставили у безпечне місце

Наразі триває розслідування.

Рись перемістили у безпечне місце, а "продавцю" загрожує адміністративна відповідальність – штраф від 100 до 215 прожиткових мінімумів.

За спробу незаконного продажу рисі порушнику загрожує штраф

У поліції ще будуть з'ясовувати, чому оголошення про продаж тварини з Червоної книги України опинилося на онлайн-платформі для торгівлі.