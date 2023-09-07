Удар РФ по Костянтинівці: що відомо про стан поранених

В одній з лікарень Дніпра лікують шестеро поранених під час удару по ринку Костянтинівки – всі знаходяться у важкому стані.

Про це під час брифінгу повідомив медичний директор лікарні, пише "Суспільне".

"Всі вкрай тяжкі, там, де вибухають ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль, нічого живого не зостається", – розповів медик.

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За його словами, пацієнти знаходяться на апаратах штучного дихання. Їх усіх прооперували, деяких – повторно.

Наслідки удару по ринку. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Одній жінці довелося запускати серце, тому що була зупинка. Але сьогодні в реанімації ми майже всіх стабілізували. Хоча за ніч зробили шість важких операцій... У нас вночі працювали 40 хірургів", – повідомив медичний директор лікарні.

Серед пацієнтів – 32-річна Яна, яка опинилася поряд із вибухом, 57-річна Людмила, якій лікарі заново запустили серце, та вдруге прооперований 40-річний Юрій.

Стан 47-річної Олени поки стабілізувати не вдалося. За словами матері пораненої, під час вибуху вона була на ринку.

"Донька працювала на ринку реалізаторкою м`ясної продукції. Мала складати товар о 14:00, а о 14:10 прилетіло... Ми недалеко там живемо. Я почула гуркіт і побігла на ринок, але всіх поранених на той час вже відвезли до лікарень", – розповіла жінка.

Медичний директор лікарні зауважив, що для порятунку постраждалих медики роблять усе можливе.

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Нагадаємо, 6 серпня РФ завдала удару по ринку Костянтинівки. Наразі підтверджена інформація про 17 загиблих та 32 поранених.