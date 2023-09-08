Як підтримати дитину в новому навчальному сезоні – поради психолога

Початок нового навчального року зазвичай є стресовим періодом для дитини, особливо – в умовах війни.

Як підтримати дітей та підлітків пояснила психологиня Світлана Ройз, її поради опублікували на сторінці Міністерства освіти на науки.

Фахівчиня зазначає, що під час хронічного стресу, викликаного нестабільною ситуацією, у школярів можуть загострюватися відчуття сорому, невпевненості, провини, самотності і неспроможності.

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Вона радить додати впевненості в собі та підтримати дитину.

Насамперед варто створити у родині атмосферу взаємоповаги та безпеки. А ще привчити дітей сприймати помилки не як вирок, а як досвід.

"Діти часто живуть у режимі очікування невдач. Їм потрібен досвід перемог і підтримка, тож давайте дрібні або навіть вже знайомі завдання, які можуть принести швидкий результат, також святкуйте "перемоги" дитини", – радить Світлана Ройз.

Вона додає, що у школярів на початку року можу трапитись розчарування, яке призведе до безсилля та зневіри у власні сили. Щоб запобігти цьому:

обговорюйте плани родини разом;

якщо насуваються зміни, попереджайте про них заздалегідь, пояснюйте причини.

Психологиня не радить стимулювати дітей соромом і почуттям провини, адже це позбавляє їх сил і стає ще одним травмуючим фактором.

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Це нормально, якщо на початку шкільного сезону:

дитина не може пригадати, що вчила минулого року;

дитина швидко втомлюється;

настрій дитини різко змінюється.

Тому спеціалістка радить робити паузи, пропонувати різні завдання та активності, а також висловлювати дітям розуміння та підтримку.