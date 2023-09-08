Як підтримати дитину в новому навчальному сезоні – поради психолога

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 вересня 2023

Початок нового навчального року зазвичай є стресовим періодом для дитини, особливо – в умовах війни.

Як підтримати дітей та підлітків пояснила психологиня Світлана Ройз, її поради опублікували на сторінці Міністерства освіти на науки.

Фахівчиня зазначає, що під час хронічного стресу, викликаного нестабільною ситуацією, у школярів можуть загострюватися відчуття сорому, невпевненості, провини, самотності і неспроможності.

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Вона радить додати впевненості в собі та підтримати дитину.

 Фото: SashaMagic/Depositphotos

Насамперед варто створити у родині атмосферу взаємоповаги та безпеки. А ще привчити дітей сприймати помилки не як вирок, а як досвід.

"Діти часто живуть у режимі очікування невдач. Їм потрібен досвід перемог і підтримка, тож давайте дрібні або навіть вже знайомі завдання, які можуть принести швидкий результат, також святкуйте "перемоги" дитини", – радить Світлана Ройз. 

Вона додає, що у школярів на початку року можу трапитись розчарування, яке призведе до безсилля та зневіри у власні сили. Щоб запобігти цьому:

  • обговорюйте плани родини разом; 
  • якщо насуваються зміни, попереджайте про них заздалегідь, пояснюйте причини. 

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Психологиня не радить стимулювати дітей соромом і почуттям провини, адже це позбавляє їх сил і стає ще одним травмуючим фактором. 

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Це нормально, якщо на початку шкільного сезону:

  • дитина не може пригадати, що вчила минулого року; 
  • дитина швидко втомлюється; 
  • настрій дитини різко змінюється. 

Тому спеціалістка радить робити паузи, пропонувати різні завдання та активності, а також висловлювати дітям розуміння та підтримку. 

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