Як підтримати дитину в новому навчальному сезоні – поради психолога

Початок нового навчального року зазвичай є стресовим періодом для дитини, особливо – в умовах війни.
Як підтримати дітей та підлітків пояснила психологиня Світлана Ройз, її поради опублікували на сторінці Міністерства освіти на науки.
Фахівчиня зазначає, що під час хронічного стресу, викликаного нестабільною ситуацією, у школярів можуть загострюватися відчуття сорому, невпевненості, провини, самотності і неспроможності.
Вона радить додати впевненості в собі та підтримати дитину.
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Насамперед варто створити у родині атмосферу взаємоповаги та безпеки. А ще привчити дітей сприймати помилки не як вирок, а як досвід.
"Діти часто живуть у режимі очікування невдач. Їм потрібен досвід перемог і підтримка, тож давайте дрібні або навіть вже знайомі завдання, які можуть принести швидкий результат, також святкуйте "перемоги" дитини", – радить Світлана Ройз.
Вона додає, що у школярів на початку року можу трапитись розчарування, яке призведе до безсилля та зневіри у власні сили. Щоб запобігти цьому:
- обговорюйте плани родини разом;
- якщо насуваються зміни, попереджайте про них заздалегідь, пояснюйте причини.
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Психологиня не радить стимулювати дітей соромом і почуттям провини, адже це позбавляє їх сил і стає ще одним травмуючим фактором.
Це нормально, якщо на початку шкільного сезону:
- дитина не може пригадати, що вчила минулого року;
- дитина швидко втомлюється;
- настрій дитини різко змінюється.
Тому спеціалістка радить робити паузи, пропонувати різні завдання та активності, а також висловлювати дітям розуміння та підтримку.
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