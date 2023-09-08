Як українці подорожують країною під час повномасштабної війни – опитування

Від початку повномасштабного вторгнення більше ніж 45% опитаних українців мандрували країною з туристичною метою.
Такі дані отримало Державне агентство розвитку туризму, опитавши п’ять тисяч людей від 14 до 34 років.
Так, за останні півтора року 26% респондентів подорожували один чи два рази, 12% опитаних були в мандрівці три-п'ять разів, ось 7% – понад п'ять разів.
Як змінилось ставлення до подорожей через повномасштабну війну
З 24 лютого, коли кордони для чоловіків закрили, деякі сім'ї почали розвивати внутрішній туризм. Однак, є ті хто навпаки боїться покидати свій дім і вважає, що мандрувати під час війни недоречно.
|Фото: gpointstudio/Depositphotos
Держагентство оприлюднило статистику ставлення до подорожей через повномасштабне вторгнення серед 5 тисяч опитаних українців:
- 23,2% не змінили своє ставлення до подорожей;
- 21,1% вважають, що подорожі підтримують економіку країни;
- 20,7% уникають будь-яких вояжів через можливу небезпеку;
- 11,7% не вважають доцільними подорожі під час воєнного стану.
Найчастіше українці відправляються у подорож влітку про це заявили 48% опитаних. Весну для мандрівки обирають лише 4 %, осінь – майже 3%, зиму – всього лиш 2%.
Однак, на подорожі впливає не лише пора року, а й інші критерії. Наприклад, 56% заявили, що вибір сезону залежить насамперед від відпустки чи шкільних канікул у дітей. Для 22% опитаних на вибір впливає ціна, а погодні умови мають значення для 22%.
Якому відпочинку надають перевагу українці
Попри війну, в Україні розвиваються різні види туризму, тому кожен українець може обрати те, що йому подобається.
- 54% – обирають міський туризм та піші прогулянки;
- 28% – ходять на екскурсії до історичних пам’яток та музеїв;
- 23% – відпочивають на пляжі;
- 23% – користуються подієвим туризмом (фестивалі та заходи);
- 22% – вивчають гастрономічні вподобання у регіонах;
- 11% – обирають екотуризм;
- 9% – надають перевагу рекреаційному туризму.
Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що внутрішній туризм за час повномасштабного вторгнення став тією основою, завдяки якій тримається туристична галузь країни в цілому.
"Мандрівки Україною сьогодні – це не тільки спосіб відпочинку, але й засіб фізичного відновлення і психологічного розвантаження, як для наших захисників і їхніх родин, так і для цивільних. А ще це спосіб підтримати економіку країни, яка сьогодні працює виключно на нашу оборону", – додала вона.
Читайте також: Куди поїхати на вихідні: 9 місць для короткої мандрівки в різні регіони України