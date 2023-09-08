Як українці подорожують країною під час повномасштабної війни – опитування

Від початку повномасштабного вторгнення більше ніж 45% опитаних українців мандрували країною з туристичною метою.

Такі дані отримало Державне агентство розвитку туризму, опитавши п’ять тисяч людей від 14 до 34 років.

Так, за останні півтора року 26% респондентів подорожували один чи два рази, 12% опитаних були в мандрівці три-п'ять разів, ось 7% – понад п'ять разів.

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Як змінилось ставлення до подорожей через повномасштабну війну

З 24 лютого, коли кордони для чоловіків закрили, деякі сім'ї почали розвивати внутрішній туризм. Однак, є ті хто навпаки боїться покидати свій дім і вважає, що мандрувати під час війни недоречно.

Держагентство оприлюднило статистику ставлення до подорожей через повномасштабне вторгнення серед 5 тисяч опитаних українців:

23,2% не змінили своє ставлення до подорожей;

21,1% вважають, що подорожі підтримують економіку країни;

20,7% уникають будь-яких вояжів через можливу небезпеку;

11,7% не вважають доцільними подорожі під час воєнного стану.

Найчастіше українці відправляються у подорож влітку про це заявили 48% опитаних. Весну для мандрівки обирають лише 4 %, осінь – майже 3%, зиму – всього лиш 2%.

Однак, на подорожі впливає не лише пора року, а й інші критерії. Наприклад, 56% заявили, що вибір сезону залежить насамперед від відпустки чи шкільних канікул у дітей. Для 22% опитаних на вибір впливає ціна, а погодні умови мають значення для 22%.

Якому відпочинку надають перевагу українці

Попри війну, в Україні розвиваються різні види туризму, тому кожен українець може обрати те, що йому подобається.

54% – обирають міський туризм та піші прогулянки;

28% – ходять на екскурсії до історичних пам’яток та музеїв;

23% – відпочивають на пляжі;

23% – користуються подієвим туризмом (фестивалі та заходи);

22% – вивчають гастрономічні вподобання у регіонах;

11% – обирають екотуризм;

9% – надають перевагу рекреаційному туризму.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що внутрішній туризм за час повномасштабного вторгнення став тією основою, завдяки якій тримається туристична галузь країни в цілому.

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"Мандрівки Україною сьогодні – це не тільки спосіб відпочинку, але й засіб фізичного відновлення і психологічного розвантаження, як для наших захисників і їхніх родин, так і для цивільних. А ще це спосіб підтримати економіку країни, яка сьогодні працює виключно на нашу оборону", – додала вона.

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