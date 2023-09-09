Вперше за 2 роки. У США ідентифікували двох нових жертв терактів 11 вересня

Внаслідок терористичної атаки 11 вересня 2001 року ісламістською організацію "Аль-Каїда" один із захоплених пасажирських літаків врізався у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Через трагедію близько трьох тисяч осіб загинуло, ще шість – було поранено. Чимало жертв досі не ідентифікували. Намагаються це зробити вже багато років. Лише тепер дізналися, ким були 1648-ма та 1649-та жертва теракту, повідомила мерія міста.

Зробити це вдалося за допомогою передового аналізу ДНК останків. Жертвами були чоловік і жінка. Їх імена поки не розголошують на прохання сімей.

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"Ми сподіваємося, що нові ідентифікації можуть принести деяку міру комфорту сім’ям цих жертв, і поточні зусилля Офісу головного медичного експерта підтверджують непохитну відданість міста возз’єднати всіх жертв Всесвітнього торгового центру з їхніми близькими", – сказав мер міста Ерік Адамс.

Щоб ідентифікувати жертв, використали всі поточні можливості міської лабораторії ДНК. Особу чоловіка підтвердили за допомогою ДНК-тесту останків, знайдених у 2001 році. Для визначення особи жінки використали останки, які виявили у 2001, 2006 та 2013 роках. Ці 2 ідентифікації стали першими з вересня 2021 року.

Наразі, згідно з офіційними даними, загинуло 2753 особи. Майже половину з них досі не ідентифікували, хоч усім видали свідоцтво про смерть. Робота із зіставлення останків жертв з іменами триває досі.

Внаслідок найбільшого теракту в історії США також була пошкоджена будівля Пентагону та Капітолію.

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