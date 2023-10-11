Мовний омбудсмен закликав телеканали припинити практику двомовності

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до загальнонаціональних мовників із проханням припинити використання двомовності в ефірах.

Про це повідомили в Офісі мовного омбудсмена.

Зокрема, Кремінь звернувся до телеканалів "Рада", "24 канал", "5 канал", "Прямий", "Еспресо", "Ми – Україна", Національної суспільної телерадіокомпанії України та медіагруп "1+1 Media", "Starlight Media", "Inter Mеdia Group".

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Мовний омбудсмен наголошує на використанні виключно української мови або дубляжу, озвучення чи перекладу українською мовою реплік учасників програм, які розмовляють російською.

Уповноважений нагадав про рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року, за яким використання двомовності у публічному просторі не тільки порушує права українців на інформацію державною мовою, а й "спричиняє зовнішнє звуження простору вживання української мови, підриває зсередини саму її систему, спотворює її структуру, створює ґрунт для її внутрішнього розкладу, зумовлюючи її занепад".

"Зараз чинне законодавство України дозволяє використання недержавної мови в прямому телеефірі україномовних програм. Але, враховуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, історичне рішення Конституційного Суду, а також важливість реалізації прав громадян України на отримання інформації державною мовою пропоную телеканалам, не чекаючи липня 2024 року, використовувати виключно українську мову у своїх ефірах", – зазначає Тарас Кремінь.

Також мовний омбудсмен нагадав, що з 1 січня 2024 року загальнонаціональні телеканали мають транслювати програми та фільми державною мовою не менш ніж 90% загального ефірного часу між 7:00 і 18:00 та між 18:00 і 22:00 годинами.

А з 7 липня 2024 року в українськомовних програмах використовувати інші мови без дублювання або озвучення можна буде тільки у сталих виразах, коротких фразах та окремих словах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від початку 2023 року в Україні майже 3 тисячі разів порушували мовний закон.

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