Від початку 2023-го в Україні майже 3 тисячі разів порушували мовний закон: де найчастіше

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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6 жовтня 2023

Від початку 2023 року зафіксували близько 3 тисяч звернень про порушення мовного закону. Найбільше – на інтернет-магазини та вебсайти.

Про це повідомили в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. 

За кількістю звернень перше місце посідає Київ – їх нарахували 1109.

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Далі йдуть Харківська (448), Одеська (388), Дніпропетровська (233), Київська (125), Миколаївська (46), Запорізька (51), Полтавська (44) та Львівська (42) області.

Фото: andriano_cz/Depositphotos

Використання недержавної мови зафіксували:

  • на сайтах інтернет-магазинів та вебсайтів – 842;
  • під час обслуговування – 492;
  • на зовнішній рекламі та вивісках – 436;
  • під час освітнього процесу – 277;
  • під час надання інформації про товари й послуги (меню, цінники, упакування тощо) – 185;
  • в органах влади – 144;
  • у медіа – 138;
  • у медичних закладах – 130;
  • у сфері культури – 92;
  • в установах комунальної та державної власності – 52.
Фото: Уповноважений із захисту державної мови 

"За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення в подальшому порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення", – повідомляють в Офісі омбудсмена.

Також там зауважують, що мають на меті посилити контроль за дотриманням закону про державну мову у сфері освіти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Укрзалізниця" остаточно дерусифікувала квитки. 

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