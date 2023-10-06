Від початку 2023-го в Україні майже 3 тисячі разів порушували мовний закон: де найчастіше

Від початку 2023 року зафіксували близько 3 тисяч звернень про порушення мовного закону. Найбільше – на інтернет-магазини та вебсайти.

Про це повідомили в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

За кількістю звернень перше місце посідає Київ – їх нарахували 1109.

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Далі йдуть Харківська (448), Одеська (388), Дніпропетровська (233), Київська (125), Миколаївська (46), Запорізька (51), Полтавська (44) та Львівська (42) області.

Використання недержавної мови зафіксували:

на сайтах інтернет-магазинів та вебсайтів – 842;

під час обслуговування – 492;

на зовнішній рекламі та вивісках – 436;

під час освітнього процесу – 277;

під час надання інформації про товари й послуги (меню, цінники, упакування тощо) – 185;

в органах влади – 144;

у медіа – 138;

у медичних закладах – 130;

у сфері культури – 92;

в установах комунальної та державної власності – 52.

Фото: Уповноважений із захисту державної мови

"За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення в подальшому порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення", – повідомляють в Офісі омбудсмена.

Також там зауважують, що мають на меті посилити контроль за дотриманням закону про державну мову у сфері освіти.

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