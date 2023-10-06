Від початку 2023-го в Україні майже 3 тисячі разів порушували мовний закон: де найчастіше

Від початку 2023 року зафіксували близько 3 тисяч звернень про порушення мовного закону. Найбільше – на інтернет-магазини та вебсайти.
Про це повідомили в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.
За кількістю звернень перше місце посідає Київ – їх нарахували 1109.
Далі йдуть Харківська (448), Одеська (388), Дніпропетровська (233), Київська (125), Миколаївська (46), Запорізька (51), Полтавська (44) та Львівська (42) області.
|Фото: andriano_cz/Depositphotos
Використання недержавної мови зафіксували:
- на сайтах інтернет-магазинів та вебсайтів – 842;
- під час обслуговування – 492;
- на зовнішній рекламі та вивісках – 436;
- під час освітнього процесу – 277;
- під час надання інформації про товари й послуги (меню, цінники, упакування тощо) – 185;
- в органах влади – 144;
- у медіа – 138;
- у медичних закладах – 130;
- у сфері культури – 92;
- в установах комунальної та державної власності – 52.
|Фото: Уповноважений із захисту державної мови
"За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення в подальшому порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення", – повідомляють в Офісі омбудсмена.
Також там зауважують, що мають на меті посилити контроль за дотриманням закону про державну мову у сфері освіти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Укрзалізниця" остаточно дерусифікувала квитки.
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