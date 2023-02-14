Як діяти, якщо інформацію чи послуги надають не державною мовою: інструкція

Українці продовжують стикатися з порушеннями закону про державну мову у сфері обслуговування, транспорті, комунікації з роботодавцями та освітянами.
В Офісі мовного омбудсмена нагадали алгоритм дій у випадку, коли інформацію та послуги надають російською.
Інструкція на випадок порушення мовного закону:
🔶Спробуйте владнати ситуацію самостійно. Попросіть порушника дотримуватися Закону України про державну мову.
|Фото: SomeMeans/Depositphotos
🔷У разі відмови, зверніться до керівництва порушника/закладу або на "гарячу лінію" установи та повідомте про ігнорування вимог законодавства.
🔶Якщо отримаєте відмову і на цьому рівні, варто зафіксувати відмову та зберегти докази порушення:
- відео або аудіо запис розмови;
- місце порушення;
- дані порушника чи об'єкта господарювання: ПІБ, час порушення, контакти.
🔷Подати скаргу до Уповноваженого заповнивши відповідну форму на сайті Уповноваженого або надіслати листа на електронну адресу lyst@mova-ombudsman.gov.ua.
🔶У скарзі обов’язково має бути зазначено:
- ПІБ заявника та місце проживання;
- суть скарги;
- дані порушника;
- докази порушення;
- дата.
В офісі омбудсмена нагадали, що скаргу можна подати протягом 6 місяців з дня виявлення порушення.
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