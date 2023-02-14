Як діяти, якщо інформацію чи послуги надають не державною мовою: інструкція

Українці продовжують стикатися з порушеннями закону про державну мову у сфері обслуговування, транспорті, комунікації з роботодавцями та освітянами.

В Офісі мовного омбудсмена нагадали алгоритм дій у випадку, коли інформацію та послуги надають російською.

Інструкція на випадок порушення мовного закону:

🔶Спробуйте владнати ситуацію самостійно. Попросіть порушника дотримуватися Закону України про державну мову.

🔷У разі відмови, зверніться до керівництва порушника/закладу або на "гарячу лінію" установи та повідомте про ігнорування вимог законодавства.

🔶Якщо отримаєте відмову і на цьому рівні, варто зафіксувати відмову та зберегти докази порушення:

відео або аудіо запис розмови;

місце порушення;

дані порушника чи об'єкта господарювання: ПІБ, час порушення, контакти.

🔷Подати скаргу до Уповноваженого заповнивши відповідну форму на сайті Уповноваженого або надіслати листа на електронну адресу lyst@mova-ombudsman.gov.ua.

🔶У скарзі обов’язково має бути зазначено:

ПІБ заявника та місце проживання;

суть скарги;

дані порушника;

докази порушення;

дата.

В офісі омбудсмена нагадали, що скаргу можна подати протягом 6 місяців з дня виявлення порушення.