Телескоп ESA виявив пів мільйона нових зірок та 150 тисяч астероїдів. ФОТО

Космічний телескоп Європейського космічного агентства (ESA) Gaia виявив 500 тисяч нових зірок та понад 156 тисяч астероїдів. Крім того, він знайшов близько 400 гравітаційних лінз – скупчення космічних тіл, що створюють гравітаційне поле.

Нові зірки та астероїди розташовані у найближчому до нас скупченні, повідомляє Gizmodo з посиланням на дані ESA.

Зірки знаходяться в ядрі скупчення Омезі Центавра – найбільшому скупченні зірок, яке видно із Землі. Воно розташоване на відстані 17 тисяч світлових років від нашої планети.

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Зазначається, що нові зірки в 15 разів тьмяніші, ніж ті, які раніше в Омезі Центавра фіксували телескопи.

Старий "погляд" телескопу Gaia на скупчення Омега Центавра. Фото: ESA

Раніше в цьому скупченні телескопи "бачили" близько 1,8 мільйона зірок.

Телескоп Gaia перебуває в космосі з 2013 року, в Точці Лагранжа 2, де також знаходиться телескоп Джеймса Вебба.

"Завдяки новим даним ми зможемо вивчити, зокрема, структуру скупчення, як розподілені зірки, які розташовані в ньому та як вони рухаються. Таким чином ми зможемо створити великомасштабну карту Омеги Центавра", – повідомив науковець, член колаборації Gaia та Інституту астрофізики Лейбніца в Потсдамі Олексій Мінц.

Новий "погляд" телескопу Gaia на скупчення Омега Центавра. Фото: ESA

Відомо, що нову інформацію про космічні об’єкти, зібрану телескопом Gaia, оприлюднять в п'яти статтях, перша з яких вийшла в червні. В ній йдеться про пів мільйона нещодавно виявлених зірок.

Також відомо, що:

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друга стаття описуватиме мінливість зірок;

третя буде про тисячі астероїдів та їх орбіти;

у четвертій науковці проаналізують дві нанесені на карту міжзоряні смуги, що складаються з газу та пилу;

у п'ятій – розглянуть сотні можливих гравітаційних лінз, які виявив телескоп.

Раніше ми повідомляли, що вчені виявили найшвидшу зірку, що "тікає" з Чумацького Шляху.