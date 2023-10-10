У жовтні відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення: звідки можна буде спостерігати

14 жовтня Місяць перекриє собою 91% сонячного диска, в результаті чого можна буде побачити кільцеподібне сонячне затемнення.

Однак повне "вогняне кільце" цьогоріч зможуть побачити лише жителі країн Південної та Центральної Америки, а також Мексики, повідомляє NASA і Space.com.

14 жовтня сонячне затемнення, яке розпочнеться о 9:13 ранку за тихоокеанським літнім часом над американським штатом Ореґон, буде видно з восьми штатів на південному заході США.

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Протяжність так званої "кільцевої лінії" становитиме від 190 до 220 кілометрів. Вона простягнеться над Мексикою та Центральною Америкою.

Шлях кільцеподібного сонячного затемнення над Північною Америкою. Фото: NASA

За словами науковців, точка найбільшого затемнення, звідки явище буде видно найкраще, знаходитиметься біля узбережжя Нікарагуа та Коста-Ріки, звідки "вогняне кільце" виднітиметься протягом 5 хвилин 17 секунд.

Кільцеподібне затемнення закінчиться на заході сонця в Атлантичному океані – востаннє на суші його можна буде побачити в Техасі о 12:03 за північноєвропейським часом.

Спостерігати за явищем онлайн з будь-якого куточка Землі можна за посиланням.

Шлях кільцеподібного сонячного затемнення над Південною Америкою. Фото: NASA

Наступне кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться 2 жовтня 2024 року, коли вогняне кільце буде видно з Тихого океану, південних частин Чилі та Аргентини.

Кільцеподібне сонячне затемнення – це затемнення Сонця, коли його частково закриває Місяць, який розташовується між Землею та Сонцем. Унаслідок цього утворюється сонячне "вогняне кільце".

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