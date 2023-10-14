"Підняла відірвану руку, щоб пожартувати": парамедики ССО розповіли про буденність на війні

"Ліфті" та "Вишибала" – медики 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних сил.

Перший поранений після 24 лютого 2022-го наступив на міну, згадує начальник медичного пункту загону "Ліфті" в інтерв’ю, опублікованому в ССО.

Принцип роботи, кажуть медики, простий. Якщо під час чергування надходить повідомлення про пораненого, вони вирушають на точку евакуації.

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Там обговорюють, скільки часу буде потрібно на евакуацію пораненого.

"Весь цей час пораненому за можливості надає допомогу медик, який перебуває з ними. Він зупиняє критичну кровотечу. Ми більш поглиблено оглядаємо пораненого та евакуюємо на стабілізаційний пункт, де надається повноцінна меддопомога", – розповідає "Ліфті".

За словами військової "Вишибали", важливо працювати в парі, адже якщо поранених декілька, їм можна швидше допомогти.

"Буває, що тобі одному доводиться сидіти, сортувати й визначати хто важчий", – ділиться "Вишибала".

Військова каже, що звикла ламати стереотипи щодо жінок в армії. Часто, без особистого знайомства, важко перевестися в ту чи іншу частину, мовить "Вишибала", оскільки "дівчата бувають різні".

Медикиня зізнається, що полюбляє чорний гумор.

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"У пораненого рука на сухожилкові трималася, й він їхав і розказував, що його рука відлетіла до танка під час вибуху. Я її підіймаю й кажу: "Так от вона". Мені було смішно в тій ситуації, він удав, що не зрозумів. Коли я його навідувала в лікарні, то ми згадували й реготали. Він ще загубив годинник з тієї руки, і руку після евакуації так і не знайшов. Сміх допомагає", – розповідає "Вишибала".

Іншим разом, каже, коли евакуювала контуженого побратима, чоловіку здалося, що лікарка до нього залицяється, тому в який момент попросив цього не робити, адже він одружений.

"Один раз був поранений, в якого сповзали штани й він всю дорогу їхав і підтягував собі труси зі штанами. Я просила цього не робити, бо поранення було близько до паху і мені була потрібна ця ділянка. Казала йому, щоб не соромився, бо нам же не весілля з ним грати, це його життя", – розповіла військова.

За словами "Ліфті", є військові, які переймаються, щоб під час поранення медики не різали їхню одежу, за яку вони "заплатити великі гроші".

Через це "Вишибала" жартома називає себе "боржницею", оскільки порізала чимало коштовного екіпірування під час надання меддопомоги.

"Усі кажуть, що день перемоги стане найщасливішим днем. Мені здається, що це буде день, коли ти видохнеш і згадаєш все, що ти втратив і кого. У цей день я згадаю всіх тих, хто за цю перемогу віддав своє життя.

Це перше що я зроблю - зупинюся і згадаю всіх або навістити могили тих людей, яких я часом не мала можливості приїхати й провести в останню путь" – додала військова.