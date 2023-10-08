"Я хотів би виплакатися, не приховую цього": історія актора театру та кіно, який служить бойовим медиком

Військовослужбовець з позивним "Артист" за фахом – актор драматичного театру та кіно. Раніше чоловік грав у театрах Києва та Львова, його можна побачити у фільмі "Екс" та "Кіборги".

Попри творчу професію, наразі актор служить у лавах ЗСУ бойовим медиком, розповідають в Національній гвардії.

Кар’єра "Артист" розпочалася після Революції Гідності, оскільки до 2014 року кіноіндустрія в Україні була "тотально російською".

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У Львові чоловік грав у театрі імені Лесі Українки, в театрі Заньковецької й театрі юного глядача. У Києві – на сцені театру "Сузір'я".

Бойовий медик з позивним Артист. Усі фото: Національна гвардія України

"Артист" зізнається, що найбільше приваблює критичне мистецтво та інтелектуальний театр, однак на розвиток кар’єри вплинула війна.

"На службу я потрапив ще у 2015 році, по загальній мобілізації. До цього вже відслужив строкову службу в ЗСУ. На той момент у мене вже було чітке відчуття, що я військовозобов’язаний та що кожен через це пройде", – ділиться чоловік.

У тому ж році чоловік пройшов навчання на бойового медика у першій медичній навчальній роті в "Десні".

Після демобілізації у 2016 році повернутися до цивільного життя стало важко, каже "Артист", оскільки в більшості українських міст війна майже не відчувалася.

Той час військовий порівнює з теперішніми відчуттями.

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"Це дежавю. Люди намагаються зберегти свою свідомість недоторканою. Треба вже нарешті прийняти, що це наша нова реальність", – мовить чоловік.

Використовуючи досвід, здобутий під час АТО, нині "Артист" рятує життя побратимів на Бахмутському напрямку.

Зізнається, що нині обсяг робіт більший, ніж під час служби до 24 лютого 2022 року.

"До звичайних кульових та осколкових поранень додалися ще й поранення від скидів з дронів.

Зараз вже не так просто рятувати хлопців. На машині спокійно не підʼїдеш, тому доводиться іноді кілометрами нести хлопців на руках. До того ж якщо є один поранений, то за ним підуть мінімум 4 бійці, а це потенційно – ще 4 поранених", – каже бойовий медик.

За його словами, бойові дії впливають на ментальне здоровʼя, – чоловік прагне залишитися емоційною людиною.

"З самого початку ніхто зовсім неготовий до того обʼєму викликів, з яким ми стикаємось", – каже чоловік

"Хотів би виплакатися, цього не варто приховувати, ми всі живі люди, ми все відчуваємо. Нам гірко, коли ми втрачаємо брата по зброї. Перед ким ми будемо прикидатися? Перед своїми побратимами?

Я багато лаюся, так справляюся зі стресом", – додав військовий.

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