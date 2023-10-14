10 дивних речей, які відбуваються під час сонячного затемнення

14 жовтня деякі жителі планети зможуть спостерігати сонячне кільцеподібне затемнення.

На думку астронома Тайлора Нордгрена, затемнення "є найбільш неприродним явищем", під час якого відбуваються дива, повідомляє Live Science.

За словами Нордгрена та його колег, під час затемнення можна побачити:

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Намистини Бейлі

Якщо спостерігати за повним чи частковим сонячним затемненням через спеціальні прилади, зокрема, окуляри, то можна помітити смужку світла навколо краю Місяця, яка схожа на намистину.

Це явище відоме як "намистини Бейлі".

Його назвали на честь астронома Френсіса Бейлі, який описав цей ефект у 1836 році, пояснивши, що "намистини" утворилися через взаємодію сонячного світла з нерівним рельєфом Місяця.

Сонячні протуберанці

Сонячні протуберанці – це структури з плазми та магнітного поля, що виникають на поверхні Сонця. Їх не можна побачити із Землі, кажуть вчені.

Однак під час затемнення вони можуть бути видні за Місяцем, нагадуючи пелюстки на квітці.

Похолодання

Коли Місяць частково перекриє Сонце, на Землі може впасти температура.

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Наскільки це буде відчутно людям, залежить від географічного розташування, пори року й типу затемнення, кажуть астрономи.

За їхніми даними, в середньому під час повного затемнення температура падає приблизно на 2,8-5,6 °C.

Зміна напрямку вітру

Разом зі зниженням температури в регіонах, де відбувається затемнення, можна очікувати зміни напрямку вітру.

Як розповідають вчені, коли Місяць наближається до того, щоб перекрити Сонце, вітер вщухає. Коли ж Місяць максимально затуляє Сонце, вітер починає посилюватися, часто дмухаючи в іншому напрямку, ніж був до того.

Зміна нампрямку вітру відбувається при повному, кільцеподібному чи частковому затемненні, додають астрономи.

"Розгублені" тварини

Коли під час сонячного затемнення посеред дня небо стає темним, у тварин може виникнути відчуття розгубленості.

Сутінкові істоти, такі як цикади і цвіркуни, можуть почати щебетати свою вечірню пісню, кажуть вчені.

Парнокопитні тварини, зокрема корови і коні можуть почати вкладатися спати, ніби на ночівлю, а птахи – повертатися до своїх гнізд.

Проблеми зі зв’язком

Як повне, так і кільцеподібне затемнення впливають на певні частоти радіохвиль.

Вчені підозрюють, що це може бути пов'язано з тим, що Сонце взаємодіє із магнітним полем Землі.

Можливий вплив на мікроорганізми

У 2011 році індійські вчені повідомили, що під час повного сонячного затемнення бактерії, які росли в лабораторних чашках Петрі, зменшувалися в розмірі й змінювали свою форму.

Зазначається, що нині вплив сонячного затемнення на функціонування мікроорганізмів не підтверджено.

Поява нових тіней

Під час сонячного затемнення вся увага людей зазвичай прикута до неба. Однак в цей момент науковці радять опустити очі нижче й побачити, що тіні від дерев та інших об'єктів будуть поцятковані крихітними півмісяцями.

"Під час піку кільцеподібного затемнення ви побачите маленькі кільця світла всюди", – каже Тайлор Нордгрен.

Він додає, що подібні тіні також виникають під час часткових затемнень.

Смуги тіней, наче на воді

Під час повного сонячного затемнення на однотонних поверхнях на Землі можуть з'явитися хвилясті смуги світла й темряви.

"Може здатися, що ви дивитеся на дно басейну", – зазначає Нордгрен.

Астрономи досі не знають, що саме викликає подібний ефект й чому подібні тіні виникають не під час кожного затемнення.

Деякі вчені припускають, що смуги можуть бути проявом хвилеподібних спотворень земної атмосфери.

Видимі зорі та планети

Під час повного сонячного затемнення Місяць перебиває більшість сонячного світла, тому на небі стають видимі деякі зірки й планети.

"Не буде настільки темно, щоб здатися, що на дворі ніч, однак рівень освітленості все одно змінюється", – додав астроном Нордгрен.

Буде видно лише найяскравіші космічні об’єкти, кажуть вчені. Також все залежатиме від положення Землі в цей час.

Раніше ми повідомляли, що 14 жовтня Місяць перекриє собою 91% сонячного диска, в результаті чого можна буде побачити кільцеподібне сонячне затемнення.

Наступне кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться 4 жовтня 2024 року.