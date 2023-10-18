У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів, що вступали на бюджет цьогоріч

У Міністерстві освіти та науки розповіли, куди у 2023 році абітурієнти найчастіше вступали на бюджет та на які спеціальності встановили найвищий пороговий бал.

Загалом до українських вишів надійшло понад 470 тисяч заяв на бюджет, інформує міністр освіти Оксен Лісовий.

Найпопулярнішими спеціальностями для таких вступників виявилися "Комп'ютерні науки" (понад 30 тис. заяв), "Філологія" (27,6 тис.) та "Право" (майже 26 тис.).

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Топ спеціальностей, на які вступили навчатися на бюджет очолюють середня освіта (випускники можуть працювати вчителями, репетиторами, науковцями, PR-менеджерами тощо), комп’ютерні науки та медицина.

Топ-10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю заяв

Варто зазначити, що під час вступу на бюджет діють дві конкурсні пропозиції:

відкрита, коли кількість бюджетних місць визначають не одразу, а на підставі кількості вступників, які мають найвищі бали;

фіксована: заздалегідь відома кількість бюджетних місць державного та регіонального замовлення.

Топ-10 за зарахуванням на бюджет за відкритими КП

Найвищий пороговий бал на бюджетні місця був встановлений при вступі за відкритими конкурсними пропозиціями на:

стоматологію (187.120);

політологію (180.750);

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (180.500).

При вступі за фіксованими конкурсними пропозиціями найвищий пороговий бал був на біологію та біохімію, міжнародні відносини та політологію.

Топ-10 спеціальностей з найвищим пороговим балом

У відомстві нагадали, що у 2023 році держава робила фокус на інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, адже саме такі фахівці критично необхідні для відновлення та підтримки України під час війни.

Загалом на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників та робітничих кадрів виділили на 3,5 тисячі більше бюджетних місць.

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Нагадаємо, державна служба якості освіти (ДСЯО) сформувала перелік вишів за ступенем ризику.