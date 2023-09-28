Найближчим часом НАУ можуть реорганізувати через низку проблем у виші – джерело

Найближчим часом Уряд може розглянути розпорядження про реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві.

Відповідний проєкт уже погоджено з ключовими міністерствами. Про це "Українській правді. Життя" повідомило джерело в МОН.

"Запланована реорганізація НАУ не вплине на хід навчального процесу в університеті і передбачається збереження наявного рівня заробітних плат професорсько-викладацького складу – навіть його поступове збільшення, якщо деградацію університету вдасться зупинити", – каже співрозмовник УП.

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Зауважимо, що у вишах без статусу національного доплати нижчі.

У закладах освіти, науки, культури зі статусом національних працівникам можуть надаватися три доплати по 50% окладу (за особливо важливу роботу, за високі досягнення в роботі, напруженість в роботі тощо), а заклади без такого статусу можуть встановлювати лише одну доплату в розмірі 50% окладу.

Фото: НАУ

Планується розподіл НАУ на дві структури: Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ) і окремого закладу під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

Ці два заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні, зокрема щодо підготовки пілотів, розробки нових дизайнів і введення в експлуатацію інноваційних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), підтримки української воєнної промисловості.

Проєкт розпорядження вноситься на розгляд Уряду за ініціативи віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова.

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Джерело повідомляє, що незважаючи на численні обіцянки і потенціал НАУ, чинне керівництво і колектив закладу не змогли розробити жодного БПЛА з часу початку великої війни.

Крім того, численні звернення від колективу і керівництва льотної академії у Кропивницькому з проханням відділити їх від НАУ "не могли залишатися без уваги".

У 2011 році Льотна академія за розпорядженням Кабміну увійшла до структури НАУ та отримала назву "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету".

Зрештою, було ухвалене рішення розформувати НАУ і утворити два заклади, які мають увійти в потужну систему підготовки фахівців і розробки військових інновацій у галузі MilitaryTech.

Незабаром концепцію цього MilitaryTech університету презентують Володимиру Зеленському.

Джерело також наголосило, що проблеми з НАУ не поодинокі.

Зокрема, йдеться про такі недоліки:

численні скандали щодо незаконного відчуження земель НАУ для багатоповерхового будівництва згідно інвестиційних договорів, які містять невигідні умови для ЗВО;

порушення мови освітнього процесу у НАУ, встановлені Уповноваженим із захисту державної мови;

падіння показників рівня освіти в НАУ, зокрема невиконання цільових показників ректора і значна кількість "умовних" акредитацій освітніх програм;

численні скарги представників студентського самоврядування на керівництво НАУ до МОН

Нагадаємо, раніше про ймовірну реорганізацію НАУ писала депутатка Київської міськради Ксенія Семенова.

"НАУ реорганізовують, Луцького знімають, Федоров і Лісовий будуть робити з НАУ Defence Tech універ. Це може бути заклад, ключовий для оборони. Це може бути топовий технічний університет. Це може бути інституція, яка формує політику держави.

Зараз він таким не є. Його очолюють люди, які багато років працювали в інтересах росії і власної кишені. Це мало змінитися давно", – заявила вона.

Раніше університет уже потрапляв у скандали: у липні міністр освіти оголосив догану ректору НАУ Максиму Луцькому, який колись був у "Партії регіонів" та балотувався від "ОПЗЖ". Підставою для догани стало порушення законодавства про освіту та вимог контракту, однак у НАУ заявили, що будуть оскаржувати догану.

Також у квітні Луцький зазнав критики, бо під час фестивалю "Студвесна" погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Сергія Шкарлета.