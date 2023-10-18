71-річний англієць загинув від удару струмом, коли намагався зробити фото в Гімалаях

Відомий власник пабів з Британії Айван Браун загинув внаслідок удару струмом, коли намагався зробити фото в Гімалаях.

Трагедія сталась під час омріяної подорожі чоловіка до Індії, повідомляє ВВС.

71-річний Айван Браун з Норвіча впав з низької стіни і схопився за електричний дріт над ним, що був під напругою.

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"Айван вічно був у пошуках ідеальної фотографії", – сказав друг загиблого Девід Ліндер.

Судмедексперти дійшли висновку, що смерть настала внаслідок серцевої аритмії (порушення серцевого ритму), спровокованої електричним струмом.

Айван Браун (праворуч) загинув внаслідок удару струмом під час омріяної подорожі у Гімалаї

Айван Браун був відомим землевласником, батьком трьох дітей та власником пабів у Норвічі, Англія.

Разом з другом чоловік планував подорож до Індії цілий рік. Вони прибули до гірської станції Далхаузі 31 березня в дощову погоду, через що гори було погано видно.

Однак 2 квітня погода покращилась. Чоловіки побачили Гімалаї в повній красі та попросили водія відвезти їх на оглядовий майданчик, щоб сфотографуватися на пам'ять.

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Чоловік виліз на невисоку стіну неподалік, щоб зробити знімок. Він потягнувся до кабелю, щоб втриматись, але той був під напругою.

Айван впав і вдарився головою об стіну. Місцевий лікар не зміг його реанімувати. Девід Ліндер пригадував на суді, що його друг "помер миттєво".

"Цього не повинно було статися; він повинен був повернутися додому до нас. Ми його дуже любили", – сказала одна з доньок чоловіка.

Трагедія сталася навесні, але слідство завершилось тільки нещодавно.

Це вже не перший інцидент на оглядовому майданчику в індійській частині Гімалаїв.

Раніше індійська поліція повідомила сім’ї загиблого, що розслідує, чому дріт був під напругою.

Нагадаємо, кілька років тому в Індії від удару блискавки під час селфі загинули 11 людей.

А 8 жовтня український турист загинув на Говерлі у Карпатах.