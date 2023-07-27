Хотіли втекти від світу: у Скелястих горах США загинула сім’я відлюдників

У Скелястих горах США загинула сім’я з трьох людей, які намагалися вижити подалі від світу. Ймовірно, смерті були спричинені холодом та недоїданням.

42-річна Ребекка Венс, її 14-річний син та 41-річна сестра Крістін Венс переїхали до кемпінгу в Колорадо минулого року, щоб жити поза цивілізацією.

Ребекка Венс хотіла жити з сином "поближче до землі", адже сучасний світ розчаровував її, здавався "хаотичним" і "небезпечним", розповідають журналісти The New York Times.

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Жінка розповіла своїй зведеній сестрі Тревалі Джарі, що хоче вирощувати і збирати власну їжу, живучи подалі від новин, вірусів та політики сучасної Америки.

"Вона поїхала з добрими намірами. Вона думала, що захищає свого сина і нашу сестру Крістін, тому що не хотіла, щоб вони були втягнуті в те, до чого котиться світ", – сказала Тревала Джара.

Скелясті гори у США, фото ілюстративне. Lightvision, LLC/Getty Images

Страхи Ребекки Венс посилилися під час пандемії. Жінка не вірила в теорії змови, але була налякана і сподівалась на краще життя у природі.

За словами пані Джари, 14-річний син її сестри був розумним і турботливим, але при цьому був "маминим синочком". Підліток перебував на домашньому навчанні та не бачився з однолітками.

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Сестра Крістін Венс спершу не планувала їхати, але потім передумала, тому що хотіла підстрахувати Ребекку.

Попри вмовляння родичів, трійця таки вирішила їхати. Сім’я розбила табір поблизу кемпінгу Голд Крік на заході Колорадо, приблизно в годині їзди від міста Ганнісон.

9 липня цього року турист знайшов розкладений труп поблизу кемпінгу Голд Крік, а наступного ранку прибула поліція, яка розшукала два інших тіла. 25 липня коронер Майкл Барнс (розслідувач смертей) ідентифікував Ребекку Венс із рідними.

За словами Майкла, усі члени сім'ї були родом з Колорадо-Спрінгс, жили поза цивілізацією і харчувалися консервами.

Коронер вважає, що троє членів сім'ї загинули взимку від холоду. Коли землю навколо них засипало снігом – відлюдники палили сухі палиці й розпалювали вогонь у наметі, щоб зігрітися.

Також сім’я задовольняла фізіологічні потреби всього за кілька метрів від намету (ймовірно, щоб не відходити далеко по морозу).

Майкл Барнс також припускає, що сестри і підліток померли від недоїдання – від харчування супом та напівфабрикатами їхні тіла були виснажені.

Тревала Джара додає, що її сестри з дитиною просто не були готові до такого походу.

"Ви не можете зайти в інтернет і подивитися відео про те, як жити відлюдником, а потім зробити це, якщо у вас немає досвіду", – сказала Тревала Джара у коментарі Colorado Springs Gazette.