Окупанти возять українських дітей з ТОТ на "просвітницькі маршрути” до Росії – омбудсмен

До кінця року окупанти планують звозити 10 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга на "екскурсію".

Про це розповіли в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Такий маршрут окупанти називають "культурним просвітництвом".

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Про діяльність та планів окупантів омбудсмен дізнався завдяки моніторингу інформаційних інтернет-каналів російської та окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях.

Як пояснюють в Офісі, спеціально для українських дітей росіяни розробили так звану "Культурну карту 4+85".

В межах неї вони створили вісім "просвітницьких" маршрутів, які мають ознайомити дітей "з багатою культурною спадщиною великої країни".

На свої пропагандистські "екскурсії" вони вже возили дітей з Луганщини та Донеччини. Наразі на черзі 300 дітей із Запорізької області.

Як зазначають в Офісі омбудсмена, для усіх маршрутів існує усталена програма. Дітей возять на вистави, у парки, знайомлять з містом. Окрім цього, їх відправляють на спеціально створені музейні експозиції "Подвиг Народа" та агітують брати участь у військових квестах.

"Усупереч положенням Конвенції про права дитини, машина російської пропаганди працює без упину. Апробувавши ще з 2014 року серед населення Криму різні способи викорінення самоідентичності та належності до українського народу, нині окупанти зосередили увагу на українських дітях, які разом з батьками вимушено опинилися під владою російського агресора", – зауважує Дмитро Лубінець.

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За його словами, окупанти починають "патріотичне виховання" українських дітей з дошкільного віку, знайомлячи їх з "героями спеціальної військової операції".

"...примусово занурюючи українських дітей в російський освітній і культурний простір, РФ продовжує насильницьку геноцидну політику проти України. Стирається не одне покоління українців", – наголошує омбудсмен.

Нагадаємо, раніше писали, що Україна повернула додому дев’ятеро дітей з окупованої Херсонщини.