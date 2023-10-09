Україна повернула додому дев’ятеро дітей з окупованої Херсонщини

Україні вдалося повернути дев’ятьох дітей з Херсонщини, які перебували на тимчасово окупованій території.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Серед повернутих дітей – п’ятеро дівчат і четверо хлопців віком від 5 до 14 років.
|Фото: Desvitlab/Depositphotos
Евакуювати дітей допомогла благодійна організація Save Ukraine.
Загалом від початку 2023 року на підконтрольну Україні територію повернули 121 дитину з окупованої Херсонщини.
"Вірю, що скоро всі діти будуть вдома. І для цього ми докладаємо всіх зусиль", – каже Олександр Прокудін.
Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійники повернули 19 дітей із тимчасово окупованих територій.
Читайте також: "Невидимі діти": поліція відкрила справу через жахливі умови в інтернаті на Буковині