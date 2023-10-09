Україна повернула додому дев’ятеро дітей з окупованої Херсонщини

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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9 жовтня 2023

Україні вдалося повернути дев’ятьох дітей з Херсонщини, які перебували на тимчасово окупованій території.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Серед повернутих дітей – п’ятеро дівчат і четверо хлопців віком від 5 до 14 років. 

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Фото: Desvitlab/Depositphotos

Евакуювати дітей допомогла благодійна організація Save Ukraine.

Загалом від початку 2023 року на підконтрольну Україні територію повернули 121 дитину з окупованої Херсонщини. 

"Вірю, що скоро всі діти будуть вдома. І для цього ми докладаємо  всіх зусиль", – каже Олександр Прокудін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійники повернули 19 дітей із тимчасово окупованих територій.

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