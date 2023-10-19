У Росії завели кримінальну справу на автора мультсеріалу "Масяня"

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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19 жовтня 2023

У Росії завели кримінальну справу на автора мультсеріалу "Масяня" Олега Куваєва через "публічні дії проти безпеки держави".

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Север.Реалии".

Підозру мультиплікатору винесли заочно, оскільки він не проживає у Росії з 2006 року. У розшук його поки не оголосили.

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Приводом для порушення кримінальної справи стала серія "Масяні", в якій головна героїня розповідає російським солдатам, як здатися в полон. Ймовірно, йдеться про епізод "Ідоліада".

Фото: Roman_Yanushevsky/Depositphotos

"Дорогий російський солдате, нинішній чи потенційний. За вашою спиною немає ні правоти, ні батьківщини, ні честі. Це суто загарбницька війна – жодної доблесті, одна ганьба", каже Масяня у мультсеріалі.

Крім того, у серії є пряме посилання на проєкт "Хочу жить" – центр приймання звернень військових РФ щодо здачі в полон. 

"Проєкт "Хочу жить" може бути для вас серйозним порятунком, якщо ви потрапили в бульдозер путінської могилізації. Проєкт "Хочу жить" – це для вас. Живіть, будь ласка, не перетворюйтеся на кривавий шматок м'яса", – йдеться у "Масяні".

Сам Олег Куваєв запевняє, що про кримінальну справу нічого не знає. Офіційної інформації про порушення справи він не бачив.

За російським законодавством мультиплікатору загрожує до 6 років ув’язнення.

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Від початку повномасштабного вторгнення Куваєв, який живе в Ізраїлі, випустив кілька епізодів "Масяні" з критикою дій Володимира Путіна та російських військових.

У березні 2022 року Роскомнадзор заблокував сайт мультсеріалу після випуску антипутінського епізоду.

У липні того ж року Куваєв випустив серію "Санкт-Маріубург" (алюзія на Маріуполь) про те, як Китай нападає на РФ, щоб "очистити Росію від фашистів".

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