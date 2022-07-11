"Китай звільняє РФ від фашистів": у новому епізоді "Масяні" бомбардують Москву та Петербург

Мультиплікатор Олег Куваєв опублікував новий епізод мультфільму "Масяня", який засуджує російське вторгнення в Україну.
"Цей мульт адресований тим, хто за якоюсь жахливою помилкою підтримує російсько-українську війну", – йдеться в описі мультика.
Переглянути мультик можна на YoutTube.
У 162 епізоді "Масяні" Китай нападає на РФ, щоб "очистити Росію від фашистів".
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|Фото: Скріншот з мультфільму
Китайські війська під цим приводом бомбардують найбільші російській міста – Москву, Петербург та інші.
Головні герої мультика Масяня та Хрюндель разом із дітьми намагаються виїхати із міста "Санкт-Маріубург", однак потрапляють під китайські обстріли та вимушені ховатись у підвал та метро.
У мультфільмі також показано, як бомблять пам'ятки Санкт-Петербургу: Ісаакіївський собор, Палацову площу, стрілку Василівського острова.
|Фото: Скріншот з мультфільму
Наприкінці головна героїня мультфільму Масяня звертається до глядачів: "Вибачте, що мульт вийшов не смішний, але які на хрін веселощі, коли стільки людей гине щодня".
Нагадаємо, раніше Роскомнадзор почав блокувати сайт з мультсеріалом "Масяня" після антипутінського епізоду, де президента РФ називають нацистом.
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