Телескоп Джеймса Вебба відкрив планетоподібні об'єкти в сузір'ї Оріона

Науковці виявили планетоподібні об'єкти, які "плавають" у туманності Оріона на нових знімках телескопа Джеймса Вебба.

Вчені стверджують, що вони не підлягають традиційному визначенню планет, повідомляє The Guardian.

Їх назвали подвійними об’єктами маси Юпітера, або скорочено "Джамбо" (JuMBO). Ці об'єкти надто малі, щоб бути зірками. Водночас вони не обертаються навколо батьківської зірки, що змушує дослідників змінити теорії формування зірок та планет.

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Професор Марк МакКогрін, старший радник з науки та досліджень Європейського космічного агентства (ESA), сказав, що дослідження розпочали після того, як його колеги припустили існування таємничого класу об’єктів.

Фото: Nasa

"Ми шукали ці дуже маленькі об'єкти і знайшли їх: за розмірами як одна маса Юпітера, чи навіть менше. Вони вільно плавають, не прикріплені до зірки", – сказав він.



Вік "Джамбо – близько 1 млн років. Це немовлята в астрономічних термінах. Вони мають близько 1000°C на поверхні. Але без головної зірки швидко охолонуть.

Дослідники припускають, що "Джамбо" недовго матимуть температуру в діапазоні придатних для проживання, перш ніж стануть неймовірно холодними.

Оскільки ці об'єкти є газовими гігантами, на їхніх поверхнях не буде води в рідкому стані, навіть під час їх періоду помірної температури.

Сузір'я Оріона розташоване на відстані 1344 світлових років від Землі. Це найбільша область масивного зореутворення. На останніх зображеннях вона виглядає як небесний шедевр із клубами пилу та газу, вибухами та променями зірок.

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Пилові й газові хмари в туманності охолоджуються та утворюються зірки, що поступово роздроблюються й зрештою руйнуються під дією власної сили тяжіння. Найменші з них мають масу приблизно 80 мас Юпітера. Але ядро недостатньо щільне, щоб притягнути водень. Менші об’єкти можуть об’єднуватися через той самий процес, зокрема й коричневі карлики, яких ще називають невдалими зірками. Вони важать як 13 мас Юпітера.

Дослідники припускають, що найменші об'єкти мають від 3 до 7 мас Юпітера.

Вчені також знайшли десяток планет, маса який приблизно як Юпітер. Але вони знаходяться у двійкових парах, що вельми дивує вчених.

Висновки поки ще не пройшли рецензування.